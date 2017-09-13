Волгоградский бизнес: спасибо, что живой

Год на год не приходится. В группу лидеров попадают самые различные волгоградские бренды: было время, когда рулила недвижимость, потом автомобильные фирмы, медицина, ритейл. Уже несколько лет медиагруппа ПРЕМИЯ выбирает лучшие местные бренды. Обычно результаты голосования более-менее предсказуемы, поскольку за годы существования многие давно укрепились на своих позициях и стали лидерами рынка. Но есть и неожиданности. Какие предпочтения показал этот год, «Аргументам недели» рассказал руководитель группы, проводившей исследование, Вячеслав Черепахин.

- На каких китах зиждется список фирм?

- Во-первых, за основу мы берём предыдущий список, во-вторых, учитываем историю предыдущего года, немаловажный показатель – масштаб бизнеса и, конечно же, основной - активность бренда, в частности - наличие его в аналитическом диджитал-отчете, сформированном по поисковым запросам в интернет-поисковиках и пяти основных соцсетях.

- Рейтингов, в том числе и волгоградских, достаточно много. Вы не считаете, что они уже немного поднабили оскомину?

- Как известно, бизнес развивается в двух формах: по франшизе и в собственном варианте. Именно волгоградские бренды, местного происхождения, изучает только наша медиагруппа. И ТОП-10 – это один из инструментов изучения развития бизнеса. По нашему рейтингу можно судить, что востребовано, что сейчас в тренде. Нынешний показал, что в этом году это преимущественно продукты питания. Их пять из десяти!

- Насколько важно быть первым? Или у вас как на Олимпиаде: главное – участие?

- Важна вся десятка – можно говорить о том, что всё это – лидеры, и плюс-минус одна позиция большого значения не имеет. Изначально мы ставим на голосование двадцать фирм. И если вашего бренда нет уже в двадцатке, это повод задуматься, все ли правильно компания понимает о волгоградцах, к которым вышла и возможность что-то скорректировать в своей работе. Для представления, насколько конкурентным было голосование, посмотрите, какие мощные бренды во второй десятке. Оговорюсь, что называю их не в рейтинговой последовательности: Конфил, Добровоз, Креативное пространство ЛОФТ 1890, СушиВесла, Мебельторг, Владимирская Слобода, Чайкоффский, ТРЦ Ворошиловский, Волма, Конфетки-Бараночки.





- Как проходит опрос? Кто эти люди, отдающие свои голоса?

- Опрос рассчитан на причастных в различной мере к волгоградскому предпринимательству. Есть два источника: это обзвон экспертов бизнеса и непосредственное он-лайн голосование на сайте нашей медиагруппы.

- В соцсетях шли горячие споры об объективности рейтинга…

- Объективность складывается из множества субъективностей. И любой рейтинг, таким образом, объективен в зависимости от суммы собранных мнений. Голосование было сложным и конкурентным. Всего набралось 4478 голосов, из них 120 - экспертные. При анализе итоговых результатов мы были вынуждены пессимизировать голоса из других регионов и стран, а также сомнительные приросты и пики в динамике голосования -очевидные признаки «накруток». В результате, данные стали адекватными и соответствующими голосованию.

- Список корректировался. Голосование было уже запущено, но появились новые предложения – имена фирм, которых первоначально не было. Они смогли продвинуться?

- Да, действительно, наши эксперты согласились с несколькими предложенными брендами, которых изначально в топе не было. И, например, MayBox появился первый раз и оказался в десятке. Также, в связи с явным ростом числа волгоградских брендов в голосовании, мы приняли решение, что со следующего года необходимо ввести две-три номинации, и в каждой будет своя десятка.

- При том, что мы постоянно слышим: бизнес душат условия, и он отсюда убегает?

- Несмотря на то, что де-юре волгоградский бизнес в последнее время уходит в другие регионы, де-факто он всё равно существует и развивается.

Наталья СПЕКТОРОВА

Бокс: ТОП-10 волгоградских брендов-2017

Волгофарм

РусЮгБанк

Волгоградский мясокомбинат

MyBox

Пельмени «Батюшка»

ФунтМяса

Сады Придонья

Grass

Креативное пространство «Икра»

Диалайн