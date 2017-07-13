Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов
13 июля 2017, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
За семнадцать лет Рособоронэкспорт продал другим государствам 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов.
Общая сумма, которую Россия получила от экспорта летательных аппаратов, составила 65 млрд долларов США. Данную информацию в четверг, 13 июля, предоставил генеральный директор компании Александр Михеев, который заметил, что продукция для ВВС по-прежнему занимает первую строчку в поставках по линии Рособоронэкспорта.
Уточняется, что самолеты, вертолеты и имущество к ним на эту сумму удалось экспортировать за все время существования компании, передает РИА "Новости".