Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

За семнадцать лет Рособоронэкспорт продал другим государствам 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов.

Общая сумма, которую Россия получила от экспорта летательных аппаратов, составила 65 млрд долларов США. Данную информацию в четверг, 13 июля, предоставил генеральный директор компании Александр Михеев, который заметил, что продукция для ВВС по-прежнему занимает первую строчку в поставках по линии Рособоронэкспорта.

Уточняется, что самолеты, вертолеты и имущество к ним на эту сумму удалось экспортировать за все время существования компании, передает РИА "Новости".