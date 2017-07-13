//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Экономика 13+

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

13 июля 2017, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов
фото: pixabay.com

За семнадцать лет Рособоронэкспорт продал другим государствам 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов.

Общая сумма, которую Россия получила от экспорта летательных аппаратов, составила 65 млрд долларов США. Данную информацию в четверг, 13 июля, предоставил генеральный директор компании Александр Михеев, который заметил, что продукция для ВВС по-прежнему занимает первую строчку в поставках по линии Рособоронэкспорта. 

Уточняется, что самолеты, вертолеты и имущество к ним на эту сумму удалось экспортировать за все время существования компании, передает РИА "Новости".

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

До субботы, 15 июля, будет закрыта главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня. Данная мера принята в связи с первым рабочим визитом в столицу Франции президента США Дональда Трампа.

//Общество

Не менее половины граждан РФ ожидают улучшения российско-американских отношений

Не менее половины граждан РФ ожидают улучшения российско-американских отношений

После встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоялась рамках саммита G20 в Гамбурге, половина граждан РФ ожидают улучшения отношений между двумя странами.

//Политика

Трамп сожалеет об одном незаданном Путину вопросе

Трамп сожалеет об одном незаданном Путину вопросе

Американский президент Дональд Трамп сожалеет об одном единственном вопросе, который он не задал своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече – действительно ли он поддерживал его.
sungrado

//Экономика

Банк России: в стране начался новый цикл роста экономики

Банк России: в стране начался новый цикл роста экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент российская экономика стоит на пороге нового цикла роста. Эти данные были предоставлены в ходе Международного финансового конгресса.

//Общество

Депутаты Госдумы отказались отдавать "санкционку" бедным

Депутаты Госдумы отказались отдавать "санкционку" бедным

Документ был внесен в парламент год назад сенатором Антоном Беляковым, который предложил вместо уничтожения этих продуктов отдавать их на социально значимые нужды. Однако депутаты Госдумы его не одобрили.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы

Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы

Исполнитель убийства Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор Губашев - 19, Шадид Губашев - 16, Темирлан Эскерханов - 14, Хамзат Бахаев - 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

//В мире

Пассажирам, избежавшим самую крупную авиакатастрофу, не сообщили об инциденте

Пассажирам, избежавшим самую крупную авиакатастрофу, не сообщили об инциденте

Экипаж самолёта авиакомпании Air Canada, допустивший ошибку при посадке в аэропорту Сан-Франциско, не стал сообщать пассажирам об инциденте. Однако некоторые заметили неладное.

//Новости ADWILE

//Криминал

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

После убийства российского туриста Андрея Кабанова в Абхазии посольство России в республике предупредило отдыхающих о росте криминогенной опасности. На данный момент арестовано несколько подозреваемых по делу об убийстве россиянина.

//Общество

В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова (ВИДЕО)

В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова (ВИДЕО)

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщил муж народной артистки России Марк Фельдман. 6 июля ее госпитализировали в Первую градскую больницу с воспалением легких.
sungrado

//Новости партнеров

//Общество

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой, которая скончалась минувшей ночью в Москве, пройдут в понедельник, 17 июля, сообщил супруг певицы Марк Фельдман, с которым она прожила 37 лет.

//Культура

Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

В четверг, 13 июля, стало известно, что Иосиф Кобзон обратится к Москонцерту с важной просьбой. Артист попросит организовать достойные похороны народной артистке России Тамаре Миансаровой.

//Наука

Археологи приступили к раскопкам «Дома мертвых» рядом со Стоунхенджем

Археологи приступили к раскопкам «Дома мертвых» рядом со Стоунхенджем

Археологи из Университета Ридинга раскопали между Стоунхенджем и Эйвбери, еще одним мегалитическим сооружением на территории Великобритании, «Дом мертвых» - древнее кладбище. О начавшихся раскопках сообщается на сайте университета.

//Происшествия

В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

В настоящий момент в Подмосковье с воздуха ищут зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника. Двенадцать особей вышли из загона после того, как упавшие сосны и ели сломали забор.

//Экономика

МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля

МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе своего выступления на Международном финансовом форуме сделал важное заявление. Он рекомендует россиянам быть готовыми к колебаниям курса рубля.

//Происшествия

В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, на непродолжительное время остался без присмотра. Однако этого времени хватило, чтобы произошла трагедия. Ребенку было четыре года.

//Армия

В Хабаровском крае женщины легли под танки

В Хабаровском крае женщины легли под танки

Более 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, закончили с начала 2017 года курсы интенсивной подготовки в учебных центрах.

//Наука

Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые проанализировали данные, полученные из космоса, и сделали шокирующий вывод. Выяснилось, что в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов, которые должны пройти вблизи нашей планеты.

//Происшествия

В Якутии угарный газ от мотопомп убил двух мужчин

В Якутии угарный газ от мотопомп убил двух мужчин

Оба мужчины стали жертвами угарного газа. Они устраняли последствия паводка и пытались отвести воду из подвалов (ледников). При этом они использовали бензиновые мотопомпы. В итоге произошел выхлоп угарного газа.

//Происшествия

Попрошайка спалил пятикомнатную квартиру на Арбате и сам погиб в огне

Попрошайка спалил пятикомнатную квартиру на Арбате и сам погиб в огне

Чудовищная история жителя Старого Арбата началась задолго до сегодняшней трагедии. Сегодня наступил ее печальный итог. В одном из домов сгорела некогда шикарная пятикомнатная квартира площадью 100 квадратных метров.

//Происшествия

В торговом центре "РИО", где вспыхнул пожар, не нашли серьезных нарушений

В торговом центре "РИО", где вспыхнул пожар, не нашли серьезных нарушений

Сегодня стало известно, что в московском торговом центре "РИО", где в понедельник вспыхнул пожар, не выявили серьезных нарушений. Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору.

//Общество

У семьи Миансаровой нет денег на похороны

У семьи Миансаровой нет денег на похороны

Сегодня ночью ушла из жизни легенда советской эстрады Тамара Миансарова. Она скончалась в Первой градской больнице в Москве, куда попала несколько дней назад с воспалением легких. Артистке было 86 лет.

//Экономика

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

За семнадцать лет Рособоронэкспорт продал другим государствам 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов. Общая сумма, которую РФ получила от экспорта летательных аппаратов, составила 65 млрд долларов.

//Культура

Лев Лещенко высказался о смерти Миансаровой

Лев Лещенко высказался о смерти Миансаровой

В четверг, 13 июля, народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о смерти известной певицы Тамары Миансаровой. Легендарная советская исполнительница скончалась накануне вечером в возрасте 86 лет.

//Криминал

Адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде

Адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде

Сегодня Московский окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по делу Немцова. Убийца политика Заур Дадаев вместо пожизненного срока получил 20 лет, его соучастники - от 11 до 19 лет колонии строго режима.

//Общество

Пляжи Севастополя атаковали крысы

Пляжи Севастополя атаковали крысы

Севастополь атакуют крысы, возмущенно рассказывают жители города в социальных сетях. Напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах. Крысы свободно разгуливают по Солдатскому пляжу, несмотря на то, что пляж относительно обустроен и передан оператору.

//Общество

Forbes назвал самых богатых чиновниц России

Forbes назвал самых богатых чиновниц России

Журнал Forbes Woman составил топ-10 самых состоятельных российских чиновниц. С список вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, задекларировавшие самые высокие доходы по итогам минувшего года.

//Происшествия

У чилийского туриста в метро Петербурга украли 200 тысяч рублей

У чилийского туриста в метро Петербурга украли 200 тысяч рублей

Минувшим вечером в метро Санкт-Петербурга неизвестные похитили у туриста из Чили кошелек. Согласно последней информации, в подземке у 26-летнего путешественника украли весьма крупную сумму.

//В мире

В Индии утонули 40 человек

В Индии утонули 40 человек

На северо-востоке Индии утонули сорок человек, а не менее 1,5 миллиона местных жителей остались без домов. К плачевным последствиям привели наводнения, затронувшие штат Ассам на северо-востоке страны.

//Шоу-бизнес

Ума Турман скоро переедет в Иркутск

Ума Турман скоро переедет в Иркутск

Голливудская звезда Ума Турман в 2018 году временно переедет в Иркутск. Согласно последней информации, это связано с занятостью актрисы в полнометражном фильме российского режиссера Юрия Яшникова.

//Общество

Набиуллина предложила не пускать за рубеж руководителей "подозрительных" банков

Набиуллина предложила не пускать за рубеж руководителей "подозрительных" банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ограничить выезд за границу руководителей банков, имеющих признаки вывода активов за рубеж. Временные ограничения должны действовать на время сбора доказательств.

//Здоровье

В России продлили запрет на продажу "Боярышника"

В России продлили запрет на продажу "Боярышника"

Временный запрет на продажу такой продукции, а также усиление контроля за ее оборотом позволили сократить количество случаев злоупотребления суррогатной продукцией и отравлений, в том числе с летальным исходом.

//Политика

Президент США прибыл во Францию с первым официальным визитом

Президент США прибыл во Францию с первым официальным визитом

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 13 июля, прибыл с первым официальным визитом во Францию. Самолет президента США приземлился в парижском аэропорту Орли в 8.45 по местному времени.

//Наука

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Свердловской области сообщает интернет-портал "Вести Урала".

//В мире

Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

Из-за Трампа в Париже закроют Эйфелеву башню

До субботы, 15 июля, будет закрыта главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня. Данная мера принята в связи с первым рабочим визитом в столицу Франции президента США Дональда Трампа.

//Общество

Не менее половины граждан РФ ожидают улучшения российско-американских отношений

Не менее половины граждан РФ ожидают улучшения российско-американских отношений

После встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоялась рамках саммита G20 в Гамбурге, половина граждан РФ ожидают улучшения отношений между двумя странами.

//Политика

Трамп сожалеет об одном незаданном Путину вопросе

Трамп сожалеет об одном незаданном Путину вопросе

Американский президент Дональд Трамп сожалеет об одном единственном вопросе, который он не задал своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече – действительно ли он поддерживал его.

//Экономика

Банк России: в стране начался новый цикл роста экономики

Банк России: в стране начался новый цикл роста экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент российская экономика стоит на пороге нового цикла роста. Эти данные были предоставлены в ходе Международного финансового конгресса.

//Общество

Депутаты Госдумы отказались отдавать "санкционку" бедным

Депутаты Госдумы отказались отдавать "санкционку" бедным

Документ был внесен в парламент год назад сенатором Антоном Беляковым, который предложил вместо уничтожения этих продуктов отдавать их на социально значимые нужды. Однако депутаты Госдумы его не одобрили.

//Общество

Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы

Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы

Исполнитель убийства Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор Губашев - 19, Шадид Губашев - 16, Темирлан Эскерханов - 14, Хамзат Бахаев - 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

//В мире

Пассажирам, избежавшим самую крупную авиакатастрофу, не сообщили об инциденте

Пассажирам, избежавшим самую крупную авиакатастрофу, не сообщили об инциденте

Экипаж самолёта авиакомпании Air Canada, допустивший ошибку при посадке в аэропорту Сан-Франциско, не стал сообщать пассажирам об инциденте. Однако некоторые заметили неладное.

//Криминал

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

После убийства российского туриста Андрея Кабанова в Абхазии посольство России в республике предупредило отдыхающих о росте криминогенной опасности. На данный момент арестовано несколько подозреваемых по делу об убийстве россиянина.

//Общество

В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова (ВИДЕО)

В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова (ВИДЕО)

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщил муж народной артистки России Марк Фельдман. 6 июля ее госпитализировали в Первую градскую больницу с воспалением легких.

//Общество

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Семья назвала дату похорон Тамары Миансаровой

Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой, которая скончалась минувшей ночью в Москве, пройдут в понедельник, 17 июля, сообщил супруг певицы Марк Фельдман, с которым она прожила 37 лет.

//Культура

Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

В четверг, 13 июля, стало известно, что Иосиф Кобзон обратится к Москонцерту с важной просьбой. Артист попросит организовать достойные похороны народной артистке России Тамаре Миансаровой.

//Наука

Археологи приступили к раскопкам «Дома мертвых» рядом со Стоунхенджем

Археологи приступили к раскопкам «Дома мертвых» рядом со Стоунхенджем

Археологи из Университета Ридинга раскопали между Стоунхенджем и Эйвбери, еще одним мегалитическим сооружением на территории Великобритании, «Дом мертвых» - древнее кладбище. О начавшихся раскопках сообщается на сайте университета.

//Происшествия

В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

В Подмосковье зубров, сбежавших из заповедника, ищут с воздуха

В настоящий момент в Подмосковье с воздуха ищут зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника. Двенадцать особей вышли из загона после того, как упавшие сосны и ели сломали забор.

//Экономика

МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля

МЭР: гражданам России следует готовиться к колебаниям рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе своего выступления на Международном финансовом форуме сделал важное заявление. Он рекомендует россиянам быть готовыми к колебаниям курса рубля.

//Происшествия

В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, на непродолжительное время остался без присмотра. Однако этого времени хватило, чтобы произошла трагедия. Ребенку было четыре года.

//Армия

В Хабаровском крае женщины легли под танки

В Хабаровском крае женщины легли под танки

Более 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, закончили с начала 2017 года курсы интенсивной подготовки в учебных центрах.

//Наука

Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые проанализировали данные, полученные из космоса, и сделали шокирующий вывод. Выяснилось, что в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов, которые должны пройти вблизи нашей планеты.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В Якутии угарный газ от мотопомп убил двух мужчин

В Якутии угарный газ от мотопомп убил двух мужчин

Оба мужчины стали жертвами угарного газа. Они устраняли последствия паводка и пытались отвести воду из подвалов (ледников). При этом они использовали бензиновые мотопомпы. В итоге произошел выхлоп угарного газа.

//Происшествия

Попрошайка спалил пятикомнатную квартиру на Арбате и сам погиб в огне

Попрошайка спалил пятикомнатную квартиру на Арбате и сам погиб в огне

Чудовищная история жителя Старого Арбата началась задолго до сегодняшней трагедии. Сегодня наступил ее печальный итог. В одном из домов сгорела некогда шикарная пятикомнатная квартира площадью 100 квадратных метров.

//Происшествия

В торговом центре "РИО", где вспыхнул пожар, не нашли серьезных нарушений

В торговом центре "РИО", где вспыхнул пожар, не нашли серьезных нарушений

Сегодня стало известно, что в московском торговом центре "РИО", где в понедельник вспыхнул пожар, не выявили серьезных нарушений. Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору.

//Общество

У семьи Миансаровой нет денег на похороны

У семьи Миансаровой нет денег на похороны

Сегодня ночью ушла из жизни легенда советской эстрады Тамара Миансарова. Она скончалась в Первой градской больнице в Москве, куда попала несколько дней назад с воспалением легких. Артистке было 86 лет.

//Экономика

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

Экспорт самолетов и вертолетов за 17 лет принес России 65 млрд долларов

За семнадцать лет Рособоронэкспорт продал другим государствам 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов. Общая сумма, которую РФ получила от экспорта летательных аппаратов, составила 65 млрд долларов.

//Культура

Лев Лещенко высказался о смерти Миансаровой

Лев Лещенко высказался о смерти Миансаровой

В четверг, 13 июля, народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о смерти известной певицы Тамары Миансаровой. Легендарная советская исполнительница скончалась накануне вечером в возрасте 86 лет.

//Криминал

Адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде

Адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде

Сегодня Московский окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по делу Немцова. Убийца политика Заур Дадаев вместо пожизненного срока получил 20 лет, его соучастники - от 11 до 19 лет колонии строго режима.

//Общество

Пляжи Севастополя атаковали крысы

Пляжи Севастополя атаковали крысы

Севастополь атакуют крысы, возмущенно рассказывают жители города в социальных сетях. Напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах. Крысы свободно разгуливают по Солдатскому пляжу, несмотря на то, что пляж относительно обустроен и передан оператору.

//Общество

Forbes назвал самых богатых чиновниц России

Forbes назвал самых богатых чиновниц России

Журнал Forbes Woman составил топ-10 самых состоятельных российских чиновниц. С список вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, задекларировавшие самые высокие доходы по итогам минувшего года.

//Происшествия

У чилийского туриста в метро Петербурга украли 200 тысяч рублей

У чилийского туриста в метро Петербурга украли 200 тысяч рублей

Минувшим вечером в метро Санкт-Петербурга неизвестные похитили у туриста из Чили кошелек. Согласно последней информации, в подземке у 26-летнего путешественника украли весьма крупную сумму.

//В мире

В Индии утонули 40 человек

В Индии утонули 40 человек

На северо-востоке Индии утонули сорок человек, а не менее 1,5 миллиона местных жителей остались без домов. К плачевным последствиям привели наводнения, затронувшие штат Ассам на северо-востоке страны.

//Шоу-бизнес

Ума Турман скоро переедет в Иркутск

Ума Турман скоро переедет в Иркутск

Голливудская звезда Ума Турман в 2018 году временно переедет в Иркутск. Согласно последней информации, это связано с занятостью актрисы в полнометражном фильме российского режиссера Юрия Яшникова.

//Общество

Набиуллина предложила не пускать за рубеж руководителей "подозрительных" банков

Набиуллина предложила не пускать за рубеж руководителей "подозрительных" банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ограничить выезд за границу руководителей банков, имеющих признаки вывода активов за рубеж. Временные ограничения должны действовать на время сбора доказательств.

//Здоровье

В России продлили запрет на продажу "Боярышника"

В России продлили запрет на продажу "Боярышника"

Временный запрет на продажу такой продукции, а также усиление контроля за ее оборотом позволили сократить количество случаев злоупотребления суррогатной продукцией и отравлений, в том числе с летальным исходом.

//Политика

Президент США прибыл во Францию с первым официальным визитом

Президент США прибыл во Францию с первым официальным визитом

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 13 июля, прибыл с первым официальным визитом во Францию. Самолет президента США приземлился в парижском аэропорту Орли в 8.45 по местному времени.

//Наука

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве

Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Свердловской области сообщает интернет-портал "Вести Урала".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

sungrado
//Наши партнеры