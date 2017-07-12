В Госдуме РФ рассматривают возможность выхода из ВТО

Пребывание во Всемирной торговой организации обходится России слишком дорого, так считает группа депутатов Госдумы от КПРФ. Коммунисты предлагают покинуть ВТО и подготовили соответствующий законопроект.

Законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) внесен 12 июля на обсуждение в Госдуму РФ. Инициаторы закона - депутаты от КПРФ, пишет «РГ».

Коммунисты аргументируют свою позицию тем, что от ВТО России очевидных выгод нет. А требование ВТО отказаться от господдержки производителей и выравнять тарифы на услуги естественных монополий причиняют ущерб российской экономике. Коммунисты подсчитали: за пять лет Россия потеряла на взносах в ВТО порядка 871,3 миллиарда рублей, то есть 4,6% от российского ВВП.