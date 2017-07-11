Владморрыбпорт готовится к своему 80-летию

В преддверии своего профессионального праздника – Дня рыбака руководители Владивостокского морского рыбного порта по традиции вручили почётные грамоты заслуженным работникам предприятия. Помимо благодарственных писем и грамот для гостей и работников предприятия организовали концертную программу и приготовили сытный обед из классического блюда всех рыбаков – ухи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Со вступительным словом выступил член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана. Он обратил внимание на усилия каждого работника во благо общего дела.

«Лично от себя, от руководства всей страны и Приморского края поздравляю вас с праздником! Наше предприятие уверенно развивается, несмотря на непростые годы. Мы устанавливаем современное оборудование, расширяем механизацию, и у нас появляются новые грузы. Всё это благодаря вашей замечательной работе. Давайте приложим все усилия, чтобы дальше нам работалось легче, радостнее и эффективнее. В следующем году наш порт отмечает 80-летний юбилей, давайте подойдём к этой дате с лидирующими позициями в отрасли», – обратился он к портовикам.

Генеральный директор Владморрыбпорта Александр Шевченко в свою очередь отметил:

«Все знают, что труд рыбака – это очень тяжёлая работа и от их успехов зависит наш грузооборот. Сейчас мы продолжаем смотреть в будущее с уверенностью. Крепкого здоровья вашим семьям и счастья».

Помимо приветственных слов руководства ВМРП портовики принимали поздравления от представителей власти. Федеральное агентство по рыболовству наградило благодарностями заслуженных работников предприятия. Администрация Приморского края не осталась в стороне: департамент рыбного хозяйства отметил фаворитов рыбного дела почётными грамотами.

Как пояснил советник генерального директора рыбного порта Дмитрий Лёгкий, награждать стоит каждого работника порта, так как от действий одного зависит успех всего предприятия.

«Я приветствую самых лучших и трудолюбивых работников рыбной промышленности. От имени Думы Владивостока позвольте поздравить вас с этим профессиональным праздником. Считаю, что нужно награждать каждого, вы как маленькие винтики большого механизма, без вас всё бы просто остановилось», – отметил он.

После завершения церемониальной части праздника гостей и работников порта ждали концертная программа и традиционное блюдо всех рыбаков – уха. Морской воздух добавлял аппетита, а музыканты не дали заскучать даже самым молодым портовикам. Примечательно, что многие стали приходить целыми семьями, с гордостью показывая детям своё место работы.

Владморрыбпорт считается одним из старейших предприятий рыбохозяйственного комплекса России. Его история начинается с 1937 года, а на данный момент ВМРП занимает лидирующие позиции в индустрии. Развитая инфраструктура позволяет эффективно обрабатывать до четырёх рыбных судов единовременно, а холодильно-складской комплекс в состоянии накапливать до 15 тысяч тонн продукции, и это без учёта проекта строительства нового морозильного комплекса, мощность которого составит 40 тысяч тонн рыбной продукции.

Станислав ДМИТРИЕВ

Фото: РИА «Восток-Медиа»