Центральный банк России ввел в банке "Югра" временную администрацию, говорится на сайте регулятора. Кроме того, установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В сообщении ЦБ уточняется, что в "Югре" наблюдаются неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временным администрированием банка в течение шести месяцев будет заниматься государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены.

Как уточняют "Ведомости", на 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения. Банк входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения.