СМИ: Банк «Премьер Кредит» ограничил выдачу вкладов

В московском банке «Премьер Кредит» в понедельник введены ограничения на выдачу вкладов. По информации пресс-службы банка, ограничения действуют на любую сумму.

В банке уточнили, что для получения средств по вкладу требуется подъехать в офис и написать заявление, затем в порядке очереди будут выдаваться денежные средства по мере того, как они будут поступать в банк.

Максимальная сумма по получению процентов от вклада — 20 тысяч рублей - передает РБК со ссылкой на представителей кредитной организации.

Агентству RNS в колл-центре банка «Премьер Кредит» сообщили, что письменную заявку необходимо оставлять для получения суммы более 20 тысяч рублей.

Банк «Премьер Кредит» был образован в 1991 году в Ухте. В 2013 году головной офис банка был переведен в Москву.