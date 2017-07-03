Минсельхоз РФ: турецкие продукты вернутся на российский рынок

Россельхознадзор ввел продуктовое эмбарго в отношении Турции в январе 2016 года, когда в небе над Сирией турецкий истребитель сбил наш Су-24. Данное эмбарго на турецкие продукты все еще действует.

Министерства сельского хозяйства России и Турции планируют провести совещания по отмене временных ограничений Россельхознадзора на турецкие томаты, огурцы, виноград, яблоки, груши и землянику, пишут «Известия».

О возможной отмене эмбарго в отношении Турции 3 июля журналистам завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо отмены продэмбарго российская сторона планирует обсудить с Турцией поставку на турецкий рынок российской мясомолочной продукции.