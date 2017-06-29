МЭР предложило проект повышения производительности труда на 2,9 % за 29 млрд

Минэкономразвития РФ предложило проект программы повышения производительности труда в России. На программу ведомству необходимы 29 млрд рублей из бюджета до 2020 года.

Увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил Владимир Путин еще в 2012 году, срок выйдет в 2018 году.

У программы будет две задачи: повысить производительность труда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать уволенных работников, - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

В этом году в программу планируется включить пять регионов, в 2018 и 2019 годах в ней примут участие по десять регионов. В регионах- участниках программы отберут компании и наймут им за счет бюджета консультантов, которые предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры по повышению производительности труда.

Вторым этапом программы станет помощь работодателям в найме уволенных из отобранных предприятий сотрудников: такие компании получат налоговые преференции - например, отсрочку уплаты налогов в размере социальных взносов.

Будет принцип двух ключей: компании выберут регион, проектный комитет в правительстве выделит субсидии, компании будут софинансировать программу.

Краткосрочные меры – это те, что позволят быстро увеличить производительность труда. Долгосрочные меры требуют серьезных капиталовложений.

Большая часть пойдет на решение проблемы безработицы.