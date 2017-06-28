Счетная палата выявила массовые фальсификации при переводе пенсионных накоплений

Счетная палата подозревает удостоверяющие центры, аккредитованные Пенсионным фондом России (ПФР) для обработки заявлений о смене пенсионного фонда гражданами, в том, что они могли фальсифицировать заявки.

Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо - о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить.

Вторая схема заключается в том, что в ПФР отправлялись дублирующие заявления от одного гражданина. А в таком случае ПФР должен отказать в их рассмотрении. Более подробную информацию можно получить здесь.

В данный момент в ПФР приостановили прием электронных заявлений, так как проходит проверка в соответствии с данными Счетной палаты. Кроме того, Центробанк и ПФР ведут работу по жалобам застрахованных людей о неправомерном переводе пенсионных накоплений в ряд негосударственных пенсионных фондов.