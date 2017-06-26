Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 23 июня обсудили перспективы сотрудничества.



– Мы очень ценим преемственность в отношениях между Росатомом и нашим регионом. Это дает уверенность в дальнейшем успешном развитии предприятий госкорпорации, совершенствовании инфраструктуры наших «атомных» муниципалитетов и повышении качества жизни в них, совместной реализации программ подготовки современных, конкурентоспособных кадров для атомной промышленности, – сказал Евгений Куйвашев на рабочей встрече, которая стала первой с новым главой госкорпорации.



По словам Алексея Лихачева, Свердловская область была и остается одним из ключевых и опорных регионов гокорпорации «Росатом».



– Область – один из центров атомной промышленности России. В этом смысле абсолютно логичным выглядит решение о проведении здесь в конце июня крупнейшей международной конференции под эгидой МАГАТЭ, посвященной будущему энергетики и «быстрым» реакторам. На конференции, в частности, рассмотрят уникальный опыт эксплуатации инновационных и безопасных реакторов на быстрых нейтронах Белоярской АЭС, – сказал Алексей Лихачев.



Стороны подтвердили совместные планы по развитию свердловских «атомградов» – Лесного, Заречного и Новоуральска. Основное соглашение о сотрудничестве было заключено региональным правительством и госкорпорацией в 2011 году. Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.



В феврале 2017 года глава региона и руководство Росатома подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве, предусматривающий решение о направлении в 2017 году 900 миллионов рублей на программы социально-экономического и инфраструктурного развития Лесного, Заречного и Новоуральска.