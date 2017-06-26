Силуанов рассказал о преимуществах бедной казны

Министр финансов Антон Силуанов считает себя не жадным, а рациональным в тратах, не жалеет по поводу невозвращенного долга, а ищет способы, как заработать еще, и держит на столе фигу для просителей.



По мнению министра финансов, недостаток денег в бюджете помогает искать иные варианты, которые не только помогают экономить, но и стимулировать экономический рост.



«Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности. Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть» — отметил Силуанов в интервью ТАСС.



При этом он очень сожалеет, что многие воспринимают его рачительность как скупость и даже жадность. Сам же он предпочитает рациональный поход к тратам, а для настырных просителей держит на столе деревянную фигу.



Сам он иногда дает деньги в долг, но только тому, в платежеспособности кого уверен. Но так, к сожалению, бывает не всегда. Однажды знакомые, просившие денег на открытие собственного бизнеса, не вернули ему внушительную сумму, поделился с журналистами чиновник. Чтобы не расстраивать себя лишний раз, он решил подойти к проблеме философски: зачем убиваться о потерянном, если нет шансов его вернуть. Но в другой раз следует быть осмотрительнее.



