Почему в России произошло резкое подорожание продуктов

С начала 2017 года в России отмечается подорожание продуктов, резкое - в апреле - мае. За первые четыре месяца текущего года минимальный набор продуктов питания в нашей стране подорожал почти на 10%, до более чем 4 тысяч рублей.

Как свидетельствуют последние данные Росстата, за январь-февраль минимальный набор продуктов вырос в цене лишь на 5%.

По мнению экспертов, причиной подорожания стали цены на импортные овощи и фрукты, по некоторым позициям уже достигшее 80%.

Ожидается, уже в июне цены начнут понижаться - на прилавках появится первый урожай с юга России, а к сентябрю - по прогнозам производителей - цены на овощи могут упасть ниже себестоимости, - пишет газета "Известия".

В минимальном наборе продуктов питания Росстат учитывает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования.