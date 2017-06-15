Путина тревожит снижение доходов россиян

Российский президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил о снижении реальных доходов населения. При этом увеличилось число граждан, находящихся за чертой бедности, с тревогой отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что самая неблагоприятная ситуация с бедными в России была в начале и середине 1990-х годов, отметив, что тогда за чертой бедности жило почти 40% населения. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2012 году, за чертой бедности жили 10,7% населения. Владимир Путин заключил, что за последние годы количество этих людей подросло — до 13,5%. "Казалось бы, это не так и много — всего несколько процентов. Но за этими процентами десятки и сотни тысяч людей, их судьбы. Поэтому мы должны вот об этом подумать", - считает глава государства.