Еврокомиссия (ЕК) получила мандат на переговоры по проекту "Северный поток — 2" (Nord Stream 2 ). Об этом вице-президент ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович 10 июня сообщил главе Минэнерго РФ Александру Новаку.

По словам главы Минэнерго, Россия намерена провести переговоры с Шефчовичем по строительству второй ветки газопровода "Северный поток-2" самое позднее в начале сентября.

Шефчович на пресс-конференции в рамках министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане рассказал, что мандат сначала необходимо представить странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. "Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос - наверное уже в сентябре", - цитирует ТАСС вице-президента ЕК по делам Энергосоюза.