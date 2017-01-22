«Газпром» стоит за бесконечными попытками пролоббировать свободные, то есть безумные в нынешней ситуации цены. Но что он сделал для России? Наверное, крупно обогатил страну? Ничего подобного: доходы федеральной казны от экспорта газа в 7,5 раз меньше, чем с нефти. Могло быть иначе, например, пополам, но налоги на газ куда ниже нефтяных.



Второй вопрос – что хорошего монополия сделала для простых жителей страны? Корпорация гордится космическими цифрами экспорта, невероятными тратами на трансконтинентальные трубы и сумасшедшими вложениями в скважины, которые бурят, чтобы качать десятки миллиардов кубов голубого топлива за рубеж. При этом «Газпром» забывает упомянуть о главном безумии. У России 18% мировой добычи голубого топлива, четверть мировых запасов (48,8 из 200 трлн кубометров). Одно-единственное Уренгойское месторождение равно всему газовому запасу Северной Америки, запасам трёх Китаев или Австралий, семи Кувейтов. Тем временем в половине российских посёлков нет газа. В Карелии, Мурманской, Новосибирской и Омской областях трубы не подвели почти вообще нигде. Уровень газификации жилья в этих регионах от 0% до 8%. Трудно с газом в Архангельской, Иркутской, Томской областях и Хабаровском крае, там его протянули от силы в 15% городов и посёлков. Кажется, в европейской части страны с газом лучше. Не тут-то было: в Ульяновской, Псковской, Кировской и Калининградской областях магистрали не добрались даже до половины населённых пунктов.



Давным-давно, ещё 15 лет назад, «Газпром» с огромной помпой запустил федеральную программу газификации села. На селе в этом плане полная катастрофа, газ проведён лишь в 28% домов. И то, даже если труба в посёлке есть, подключение часто отсутствует. Сельскую газификацию обещали подтянуть хотя бы до 50%. Но вскоре финансирование втихую перебросили на местные власти. Платить им нечем, население к огромным расходам на трубы тоже не готово, в итоге программа увязла.



Как вышло, что в богатейшей газовой кубышке планеты половина населения сидит без газа, – отдельный вопрос. «Газпром» оправдывается, мол, делаем всё возможное. В радужных отчётах корпорации уровень газификации России с 2005 по 2016 г. вырос с 55 до 68%. Народу пудрят мозги красивыми цифрами. Как же: за последние 8 лет газифицировано более 3 тыс. населённых пунктов. Звучит впечатляюще, если не знать: в России 153 тыс. сёл, плюс 2,38 тыс. городов и посёлков. Значит, за 15 лет газ провели только в 1,7% поселений. Даже в 2012 г., когда бюджет программы был рекордным в истории, газ пришёл только в 429 населённых пунктов. Такими темпами 100%-ная газификация страны растянется на ближайшие 200 лет.



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