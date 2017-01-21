Цены на газ существенно вырастут после президентских выборов 2018 года

Подготовка к газовому ценовому блицкригу идёт по всем правилам военных кампаний. В качестве информационной арт-подготовки народу регулярно напоминают, что это неприятнейшее событие может стать делом ближайшего будущего.



Что интересно, рупором крайне непопулярных идей избрали не Министерство энергетики или Минэкономразвития. Кажется, выбрали кого не жалко, вытолкнув на передний край саморазрушительной борьбы за рост газовых цен Антимонопольную службу. Видимо, получив секретное партийное задание, руководство ФАС третий год подряд то и дело предлагает правительству отпустить цены. Премьер и соратники делают вид, будто напряжённо размышляют над сложным вопросом. При этом основная идея, которую постоянно запускают через ФАС по всем информационным каналам - отпускать цены нужно не завтра. К этому всё готово уже сейчас.



Хорошее известие: самые свежие новости с фронта газовой информационной борьбы обещают народу небольшую отсрочку. Чтобы не будоражить до выборов, освобождение цен на голубое топливо, как и очень многие другие малоприятные меры, включая планы по росту налогов, повышению пенсионного возраста и т.п., перенесли на 2018 год. Это стало ясно после того, как недавно в ходе очередного планового раунда газовой кампании руководство антимонопольной службы объявило, что в июле 2017 г. цены на газ отрегулируют, то есть повысят на 4%, но после 2017 г. они будут либерализованы.



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