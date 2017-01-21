Минфин хочет оставить россиян без наличности

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что в России нужно ограничить расчеты наличными деньгами.

С данной инициативой Силуанов выступил сегодня на съезде «Единой России». По словам чиновника, более активное внедрение безналичных расчетов позволить сократить долю теневой экономики и, следовательно, увеличить собираемость налогов в стране.

Законопроект, в котором содержатся тезисы, озвученные главой Минфина, был внесен в Государственную Думу в 2012 году, однако так и не был рассмотрен в связи с начавшейся экономической депрессией. По мнению Антона Силуанова, в настоящее время пришла пора вернуться к этому вопросу.

Читайте также:

Другие новости экономики

См. все новости дня