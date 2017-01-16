Бизнес на остатках

Тяжба между двумя государственными компаниями нефтяного сектора — «Роснефтью» и «Транснефтью» — относительно установления последней собственных нормативов потерь при транспортировке разнообразилась неожиданно ярким и эмоциональным высказыванием руководителя данной компании Николая Токарева. Об этом в своей авторской колонке на сайте «Лента.Ру» написал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев. Эксперт отмечает, что с обывательской точки зрения, данный спор не является особо интересным, впрочем, вмешательство главы «Транснефти» кардинально меняет тон общения между корпорациями и мгновенно актуализирует проблему, предавая ее нежелательной для транспортной монополии огласке.

Напомним, вопрос, обсуждаемый государственными корпорациями, касается практики самостоятельного установления «Транснефтью» нормативов потерь при транспортировке нефти. По словам Танкаева, в «Роснефти» считают такие действия безосновательными и это прямым образом влияет на порядок заключения контрактов между компаниями. Стоит также отметить, что путем обычных переговоров достигнуть какого-либо компромисса не удалось, и «Роснефть» прибегла к помощи суда, который предоставил ей обеспечительные меры – гарантии неиспользования «Транснефтью» своей транспортной системы в качестве аргумента в споре об условиях контракта. Именно эти действия со стороны «Роснефти» спровоцировали «Транснефть» пожаловаться Верховному суду, а Николая Токарева – эмоционально высказаться по данному поводу.

Рустам Танкаев предполагает, что «Роснефть», наряду со всеми остальными клиентами госмонополии, недовольна не только установлением ничем не обоснованных нормативов «усушки и утруски», но и практикуемым компанией «Транснефть» отбором из своей системы остаточного количества транспортируемых нефти и нефтепродуктов. Согласно подсчетам эксперта, за год нефтяных «остатков» набегает на целый миллион тонн, что является чудесным месторождением для компании, которая никак не потратилась не только на добычу ресурса, но и не платила с этой прибыли ни копейки налогов. «Надо думать, что только исключительная скромность не позволяет господину Токареву публично объявить о своих успехах в непрофильном бизнесе», – иронизирует Танкаев.

Кроме того, компания собирает и остатки нефтепродуктов в объеме до 50 тысяч тонн в год, что эквивалентно потреблению нескольких крупных федеральных потребителей. Стоимость одной тонны такого материала превышает тысячу долларов, при этом в данном случае «Транснефть» экономит не только на добыче, но и на переработке.

Танкаев считает эмоциональный выпад Токарева, заявившего о «шоколадном» положении «Роснефти» свидетельством страха монополиста потерять возможность шантажировать своих клиентов отказом в транспортировке, что, в свою очередь, повлечет за собой прекращение чудесного «бизнеса на остатках». По мнению эксперта, именно «Транснефть» сейчас пребывает «в шоколаде», причем далеко не в своем.

С ним согласен и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, опубликовавший свою колонку на страницах «Независимой газеты», где он перечислил ряд причин, побудивших Николая Токарева к эмоциональному осуждению партнеров из «Роснефти».

Среди прочего, эксперт отмечает, что «шоколадные позиции» компании «Роснефть», вызывающие такую зависть у Токарева, – результат работы её топ-менеджмента и остальных сотрудников компании. Кроме того, Алексей Мухин также полагает, что по справедливости необходимо возвращать неучтенные излишки нефти и нефтепродуктов их собственникам, однако ранее со стороны нефтяных компаний претензий не поступало, поскольку они боялись испортить отношения с транспортным монополистом. Иск «Роснефти» по обеспечению имущественных интересов -«своеобразный бунт против существующего заговора молчания вокруг этих проблем», подытоживает эксперт.