Транзит российского газа через Украину под угрозой – «Нафтогаз»

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал о дальнейших перспективах транзита российского газа через территорию Украины.

По словам Коболева, поставки топлива через Украину могут через несколько лет прекратиться. Это произойдет, если Россия сможет реализовать проект «Турецкий поток». Также лишить «незалежную» статуса страны-транзитера способен ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Северный поток 2».

Выход из ситуации глава «Нафтогаза» видит в привлечении к управлению газотранспортной системой Украины одной из европейских компаний. «Нафтогаз» готов поделиться с иностранными партнерами частью своего бизнеса.

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