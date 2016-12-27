Центр Алексея Кудрина объяснил провал российских реформ

Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, назвал причины, по которым тормозят российские реформы. Эксперты ЦСР создают свою программу развития экономики.

Центр Кудрина считает, что разработанные ранее экономические стратегии потерпели неудачу из-за обилия административных препонов, конфликтов между экспертами и препятствий со стороны различных лобби, сообщает РБК.

Эксперты ЦСР подготовили специальный доклад, в котором подробно изложили суть всех предыдущих ошибок и готовят новую концепцию экономического развития на 2018 – 20124 годы. Новый план развития России будет представлен в мае 2017 года.

Специалисты ЦСР вычислили, что предыдущая экономическая стратегия выполнена лишь на 29 процентов.