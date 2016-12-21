Украина запретила зону свободной торговли с Россией еще на год

Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Россией не будет еще до 31 декабря 2017 года, если украинское правительство не изменит принятого сегодня своего решения об отмене её действия с начала года.

Решение было аналогично принятому Россией в ответ на установление Украиной ЗСТ с Евросоюзом, что объяснялось рисками для торговли в рамках СНГ. Кроме того, украинское правительство приняло другое постановление – о вводе эмбарго на некоторые категории российских товаров. Несмотря на обращения к президенту Порошенко восстановить экономические связи с Россией, оно продолжает действовать.