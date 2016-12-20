Финансовая паника в Татарстане
20 декабря 2016, 12:11 [ «АН-онлайн» ]
В последнее время участились случаи получения жителями Татарстана информационных сообщений с призывами изымать средства из банков республики.
В этой связи, Правительство Республики Татарстан обратилось к жителям с официальным заявлением, текст которого приводится ниже.
В последнее время участились случаи получения жителями Республики Татарстан информационных сообщений с призывами изымать средства из банков нашей республики, о закрытии банков и другой негативной информации. Данные сообщения не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику и напряжение в обществе.
Официально заявляем, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем. У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов.
Просим вас не поддаваться панике и исключить распространение указанной ложной информации. Правовая оценка действиям организаторов данной информационной атаки будет дана компетентными органами.
по сообщению портала "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 16.12.16