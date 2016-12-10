ЦБ: разморозка пенсионных накоплений невозможна

В субботу, 10 декабря, первый зампред Банка России Сергей Швецов высказался о разморозке пенсионных накоплений.

Первый зампред ЦБ отметил, что снятие моратория на перечисление накопительной части пенсии сейчас невозможно - этому мешают условия текущего дефицита бюджета, сообщает сегодня RNS.

"Когда бюджет может, он может", - заявил Швецов, отметив, что, по его мнению, в современных российских реалиях разморозка пенсионных накоплений является чем-то невероятным. Он добавил, что перечисления заблокированы уже три года подряд - а это уже система.