Пятая часть акций «Роснефти» ушла в частные руки

Сделка по приватизации «Роснефти» завершена. Детали сделки российскому лидеру Владимиру Путину сегодня сообщил руководитель компании Игорь Сечин.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который рассказал журналистам о состоявшейся встрече главы государства и Сечина, в частные руки ушли 19,5% акций «Роснефти». В роли покупателя выступил консорциум, в который вошли компания Glencore и катарский суверенный фонд.

На продаже ценных бумаг российский бюджет заработал 10,5 млрд евро. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, данные средства будут поэтапно переведены в российскую валюту. Власти РФ проследят за тем, чтобы приток в страну иностранной наличности не отразился негативным образом на курсе рубля.

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