Безболезненная и быстрая газификация – профанация и политический бред

Мэр Черемхово Вадим Семенов заявил о неготовности Иркутской области быстро и безболезненно перейти на газ и чрезмерной дороговизне этого процесса как для региона, так и для предприятий. Он призвал региональные власти «быть профессионалами» в этом вопросе.



Об этом мэр заявил в ходе заседания в рамках парламентского контроля, организованного Законодательным собранием Иркутской области 28 ноября. Вадим Семенов напомнил о недавней встрече губернатора региона Сергея Левченко с профессором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Борисом Рачевским.



Глава Черемхово заявил, что Иркутская область сегодня не готова безболезненно перейти на газ – даже при наличии договоренностей с собственником «Иркутскэнерго» о том, что он отдает тепловые станции под газификацию. По словам Вадима Семенова, это грозит собственникам миллиардными затратами. «Кстати, на эти грабли наступал Красноярск – там страшная экологическая ситуация. Решили перейти на газ, но посчитали и ахнули – это сотни миллиардов рублей, которых нет сегодня ни у компаний, ни у региона, ни у Федерации», – заявил Вадим Семенов.



Мэр Черемхово считает: «Заявления о том, что на завтра Иркутская область станет экологически чистой благодаря использованию газа, – полная профанация, это политический бред. Давайте заниматься нормальной работой и становиться профессионалами».



Он отметил, что иной перспективы для Черемхово, помимо развития компании «Востсибуголь», сохранения и увеличения на предприятии рабочих мест, нет. И даже статус моногорода или даже ТОРа ничего не изменит. Кроме того, по словам Вадима Семенова, «Востсибуголь» платит по налогам почти 3 миллиарда рублей, от чего выигрывает и бюджет Приангарья.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 29.11.16