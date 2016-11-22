Вынужденная мера против беззакония

Крестьяне СПК «Колос» из Динского района, чьи земли в нарушение закона были захвачены ОАО «Воронцовское», на прошлой неделе встретились с руководством Общественной палаты, Верховного Суда РФ и депутатами Государственной Думы России. В Москву были делегированы 11 человек, уполномоченных доверенностями от нескольких сотен жителей Динского района.

На страницах нашей газеты недавно публиковался ряд материалов о непростой ситуации, в которой оказались многие пайщики СПК «Колос». В том числе подробный ее анализ дал в своем интервью московский адвокат Шота Горгадзе, защищающий интересы простых жителей села.

— В данном случае крестьяне выступают против воронцовских рейдеров, считая, что они причастны к рейдерскому захвату земель, которые ранее обрабатывал СПК «Колос». В настоящий момент я веду все три дела по жалобам СПК «Колос» и его пайщиков. Досконально изучив все материалы, повстречавшись со своими доверителями, полностью убедился в том, что суды первой инстанции вынесли законно-справедливые решения в пользу крестьян, которые по какой-то причине Краснодарский краевой суд в последующем отменил. Благодаря настойчивости простых крестьян, были восстановлены сроки подачи кассационных жалоб и по всем трем делам Краснодарский краевой суд принял решения рассмотреть дела крестьян на президиуме крайсуда, выявив при этом фундаментальные нарушения закона, допущенные апелляционными инстанциями.

Шестнадцатого ноября одно из дел было рассмотрено на заседании Президиума Краснодарского краевого суда, к большому нашему сожалению суд отменил как незаконное апелляционное решение, так и исключительно законное решение Динского районного суда, фактически запустив дело по новому кругу.

Два других дела, связанных непосредственно с рейдерскими действиями «воронцовских», назначены на 30 ноября и будут рассмотрены Президиумом Краснодарского краевого суда,— говорит адвокат. — Насколько мне известно, непосредственно сам председатель Краснодарского краевого суда будет принимать участие в работе президиума. Поэтому мы все сможем либо убедиться в объективности, либо, наоборот, разочароваться в правосудии Краснодарского краевого суда, когда увидим, как именно будет рассмотрено дело крестьян СПК «Колос».

Я не хочу верить в то, что там на самом деле есть какая-то ангажированность. Убеждаю крестьян СПК «Колос» в обратном, говорю, что надо работать честно и верить в закон.

В Москве крестьяне Динского района встретились с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», одним из лидеров движения «Антимайдан» Дмитрием Саблиным, которому передали обращения ветеранов Великой отечественной войны — пайщиков СПК «Колос», пострадавших от рейдерских действий.

Во время этой встречи представитель пайщиков Петр Стародуб и другие пайщики рассказали парламентарию о манипуляциях с землей в станице и предоставили документальное подтверждение своих слов. Как сообщили крестьяне, их лишили права работать на 4800 га паевой земли и 1900 га муниципальной земли, в 2014 году рейдерами был похищен их урожай, стоимость которого составила 150 миллионов рублей. Рейдеры не погнушались даже тем, что скосили кормовые культуры. В итоге оказалось нечем кормить коров и телят и 1500 голов молочного стада пришлось ликвидировать — четыре корпуса молочно-товарной фермы СПК «Колос» опустели.

Поскольку крестьяне не получили зерно, им также нечем было кормить кур, гусей, уток, кроликов, крупный рогатый скот. Это привело к тому, что прекратили существование более 700 семейных фермерских хозяйств.

— И это всё происходит в то самое время, когда руководством страны взят курс на импортозамещение, на развитие аграрного комплекса нашей страны! — эмоционально говорили делегаты.

Как отметили краснодарские аграрии, они приехали в Москву, поскольку потеряли надежду на то, что местные власти окажут им поддержку в их борьбе за правду, и сомневаются, что Краснодарский краевой суд сможет восстановить справедливость, считая, что на председателя Краснодарского краевого суда оказывается давление со стороны теневых владельцев ОАО «Воронцовское», в числе которых высокопоставленные судьи, чиновники и правоохранители.

При этом крестьяне СПК «Колос» ответили жестким отказом на предложение принять участие в протестных движениях и попытках политизировать их проблемы участниками «тракторного марша».

Депутат Дмитрий Саблин пообещал, что в ближайшее время намерен изучить все доводы крестьян и направить депутатский запрос в компетентные органы.

— Я знаю Дмитрия Вадимовича Саблина как человека неравнодушного и отзывчивого, который не проходит мимо бед простых людей. Более того, знаю его как человека принципиального, государственника, который всегда готов защитить в пределах своих полномочий граждан, чьи законные интересы попираются коррупционерами и бандитами разных мастей,— отметил адвокат Шота Горгадзе. — Я благодарен Дмитрию Вадимовичу за чуткость и глубокое погружение в тему, которые он проявил при изучении направленных в его адрес материалов и при личной встрече с крестьянами. И сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что, когда есть такие воины на поле брани с коррупцией, как Дмитрий Саблин, беспредел и беззаконие будут побеждены. Тем более после задержания высокопоставленного министра Правительства РФ всем стало окончательно ясно, что неприкасаемых у нас в стране нет и Президент РФ решительно настроен на борьбу с коррупцией.

Мнения

Петр Стародуб, директор СПК «Колос»:

— Долгое время не можем добиться справедливости у нас в регионе, поэтому и решились на поездку в Москву для встречи с руководством Общественной палаты, представителями Верховного Суда России и депутатами Государственной Думы, представляя интересы пайщиков СПК «Колос».

Привезли все необходимые документы, подтверждающие, что происходит манипулирование с землей со стороны руководства хозяйства «Воронцовское», встретились с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», одним из лидеров движения «Антимайдан» Дмитрием Саблиным, который нас внимательно выслушал. Он был в курсе возникшей ситуации, задавал вопросы по существу и обещал помочь.

Мы рассказали депутату о том, как чиновники и правоохранители сначала захватили паевую землю крестьян в станице Воронцовской, а когда им этого показалось мало, чувствуя свою безнаказанность, захватили с помощью незаконных судебных решений и фальсификации доказательств и нашу землю.

Мы назвали фамилии судей, представителей правоохранительных органов и чиновников, которые, как мы считаем, стоят за всем этим произволом. Они цинично называют захват нашей земли своим пенсионным проектом.

Естественно, мы возмущены происходящим в нашей станице. Районная и краевая власти молчат, и это при том, что нам пришлось ликвидировать 1500 голов дойного стада, и поэтому в настоящее время пустует четыре корпуса молочно-товарной фермы.

До недавнего времени наше хозяйство было градообразующим предприятием в станице Нововеличковской. Почти тридцать процентов местного бюджета составляли налоги, идущие от нашего хозяйства. Три детских сада работало на 96 мест, содержали пожарную часть. Деньги шли на электрическое освещение в станице, ремонт дорог, социальную сферу.

Что же имеем сегодня вследствие того, что у нас отобрали землю? Наполовину сократились рабочие места, из трех детских садов остался один, пожарная часть ликвидирована. И, главное, налоги, поступающие в местный бюджет от нас, резко сократились.

Вызывают особое возмущение действия администрации Динского района, которая буквально на днях подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края о лишении нас права работать на земле краевого обменного фонда. Какое отношение к этой краевой земле имеют районные власти? Мы считаем, что это делается сознательно и на эту землю уже претендуют «нужные» высокопоставленные знакомые районной администрации, которым администрация района ранее без конкурса выделила в нарушение закона земли краевого фонда.

Несмотря на то, что пайщики крайне возмущены создавшейся ситуацией, мы не сторонники незаконных протестных мер и надеемся на то, что всё же закон восторжествует. Для того чтобы нас услышали краевые власти, мы получили законное разрешение о проведении митингов в кубанской столице.

И всё это от того, что у нас, по сути дела, украли землю. Несмотря на различные посулы, а иногда и угрозы, пайщики не хотят мириться с тем, что воронцовские рейдеры забрали у нас 4800 гектаров земли. Люди выкинуты за борт. Старики говорят, что это самый настоящее беззаконие.

Татьяна Иванько, начальник отдела кадров СПК «Колос»:

— Поездка в Москву, в Государственную Думу, была вынужденной мерой. Сколько же можно терпеть произвол, когда местные власти не хотят разобраться в ситуации, при которой страдают законные пайщики!

Работаю в хозяйстве с октября 1970 года, и очень больно осознавать, что нас по сути дела обокрали. Имели землю — теперь остались без нее. Где же справедливость? Поэтому и решились поехать в столицу за правдой. В Москве нам пообещали досконально разобраться, и мы надеемся, что добьемся правды. Ждем приезда парламентской комиссии, сотрудников Генеральной прокуратуры России.

Владимир Черненко, пенсионер:

— Сегодня я пенсионер, а всего в хозяйстве проработал 48 лет, три месяца и 12 дней. 11 лет возглавлял станичный Дом культуры, долгое время был председателем профкома и начальником отдела кадров.

И кем бы ни трудился, всегда в работу вкладывал всю свою душу. А она сегодня болит. Болит за всех нас, которые лишились земли. Нас попросту обокрали. Именно в «Колосе» моя сила. Это моя родная земля, поэтому не смирюсь с рейдерскими захватами со стороны воронцовских, кто бы за ними ни стоял: чиновники, судьи, правоохранители.

Почему бездействуют местные чиновники и краевые чиновники? Почему не можем найти правду-матушку в прокуратуре и судах? Куда только ни обращались — в самые разные инстанции! Хоть бы раз приехали из прокуратуры и поговорили с людьми. Не было такого.

Не могу мириться с бездействием судебных органов, других властных структур. Получается, что у нас в стране закон что дышло… Не должно быть так, чтобы земля была яблоком раздора. На деле происходит обратное. Мы — законные пайщики, у которых отобрали землю. Это самое настоящее беззаконие. Такое ощущение, что во властных структурах работают птицы высокого полета. Но надо же спускаться на землю, когда людям требуется помощь. Разобраться, вникнуть в происходящее и поставить окончательную точку — справедливую. В интересах всех законных пайщиков СПК «Колос». Надеюсь, что после нашего приезда в Москву к нам прибудут сотрудники Генеральной прокуратуры и собственной безопасности, чтобы разобраться, кто покровительствует рейдерам.

Ольга Алиева, главный бухгалтер СПК «Колос»:

— Поездка в Москву стала вынужденной мерой против беззакония. Несмотря на то, что очень сложная ситуация, мы тем не менее руки не опускаем, за что благодарна всем пайщикам.

Все, кто остался в хозяйстве, верен своему предприятию. Это настоящий костяк, это те люди, которые отстаивают свою правду: жить и работать на родной земле.

Встречался с нашими пайщиками и известный адвокат Шота Горгадзе, которому доверили защищать наши интересы. И он действительно помогает. Всё делает для того, что справедливость восторжествовала, потому как на нашей стороне правда.

Мы не собираемся сдаваться и будем продолжать отстаивать свои интересы. Всё в рамках закона, в интересах всех пайщиков СПК «Колос», которых обманули, отобрав землю. Ни в коем случае нельзя мириться с произволом — нужно добиваться правды. Жаль, что местные и краевые власти не понимают, что страдают люди — труженики СПК «Колос», которые лишились земли. Закон на нашей стороне, и я уверена, что мы добьемся справедливости.

История дела

Как рассказал изданию известный московский адвокат Шота Горгадзе, СПК «Колос» — правопреемник колхоза-миллионера «Путь к коммунизму». Предприятие успешно развивалось, арендуя землю своих станичников и землю краевого фонда, пока не пришли рейдеры. Изначально они попытались сменить руководство СПК, а когда это не получилось, то нашли одного (!) собственника земельного пая (всего общедолевое имущество принадлежит более чем шестистам станичникам) — Пивовара, от имени которого подали иск в Динской районный суд о признании всех выделов незаконными. Основание иска — исключительно ложные заявления о том, что якобы пайщик несколько лет назад отсутствовал на собрании участников долевой собственности, на котором решались земельные вопросы.

Районный суд, досконально разобравшись в этом сфабрикованном иске, отказал в его удовлетворении, указав, что представители Пивовара присутствовали на собрании. Но апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила это решение и признала все выделы земельных участков якобы проведенными с нарушением закона.

Получив это незаконное решение, рейдеры от имени Пивовара тут же подали заявление о проведении собрания пайщиков и передаче в аренду паевой земли новому арендатору — ОАО «Воронцовское».

Двадцать пятого октября 2013 года было проведено собрание, на котором люди проголосовали за отказ предоставить землю в аренду ОАО «Воронцовское», о чем местной администрацией был составлен протокол.

Очередное собрание по инициативе представителей ОАО «Воронцовское» было организовано через неделю — 1 ноября 2013 года. Представитель администрации Петров с грубейшими нарушениями закона составил списки участников собрания, в которых указал не всех пайщиков (это шестьсот человек), а только 122 собственников, которые владели землей общей площадью всего 370 га (весь массив — 5000 га). Он же, Петров, отказался регистрировать всех прибывших на собрание законных собственников, грубо нарушив права людей. Когда возмущение крестьян дошло до предела, глава сельского поселения был вынужден прекратить собрание, о чем выдал крестьянам справку с гербовой печатью.

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней пайщики СПК «Колос» узнали о том, что их земля площадью 5000 га на пятнадцать лет передана в аренду ОАО «Воронцовское». Когда возмущенные жители начали выяснять, как это произошло, то оказалось, что местные чиновники Сергей Петров и Оксана Шамрай составили протокол собрания от 1 ноября, которое якобы состоялось, и подписали его. Из протокола следовало, что 23 пайщика проголосовали за передачу земли в аренду ОАО «Воронцовское».

На основании сфабрикованного протокола якобы проведенного собрания государственный регистратор Динского района в нарушение своих же нормативных документов в рекордные три дня зарегистрировал договор аренды с ОАО «Воронцовское» и тем самым лишил сотни человек права работать на их же земле, полученной за годы тяжелого труда в колхозе.

Динской районный суд признал проведение собрания незаконным, но краевой суд отменил это решение и узаконил договор аренды с ОАО «Воронцовское». Более того, краевые судьи приплюсовали к участкам, обозначенным в иске, новые, владельцы которых даже не подозревают о том, что рассматривается дело по их земле.

Представители ОАО «Воронцовское» захватили весь урожай, выращенный на полях силами СПК «Колос». Рейдеры так спешили, что озимая пшеница, соя и кукуруза продавались прямо с поля. Все обращения СПК «Колос» и пайщиков в краевую прокуратуру, органы следствия и полиции о привлечении к ответственности рейдеров, проверке фактов коррупции остались без внимания, люди получили формальные отписки.

В настоящее время крестьяне добились того, что по поручению председателя Следственного комитета РФ проводится проверка по заявлению СПК «Колос», аналогичную проверку по требованию Генеральной прокуратуры РФ проводят органы МВД.

Фактически отъем 5000 гектаров полей сельхозпредприятия, взявшего их в аренду у рядовых станичников,— лишь часть затянувшейся истории. Но беда не приходит одна: рейдерам приглянулся и второй участок земли СПК «Колос» — около 1,9 тысячи гектаров земель из фонда перераспределения.

От имени гражданки Грабко они подали иск в Динской районный суд о признании договора аренды недействительным и передаче этой земли в аренду самой Грабко.

Дальше всё идет по уже известной схеме: районный суд отказывает в иске, но Краснодарский краевой суд удовлетворяет иск Грабко, лишая крестьян права аренды.

Вот и вся история: неправосудными судебными решениями сельхозпредприятие полностью лишено средств производства, а люди, лишившись рабочих мест, теряют и надежду на будущее. Большинство станичников поддерживают СПК «Колос» и его руководство в борьбе с рейдерами и их высокопоставленными покровителями, точка в этом деле еще не поставлена — проблема вышла на федеральный уровень.

Если Краснодарский краевой суд по каким-то причинам не захочет или не сможет восстановить справедливость, крестьяне будут обращаться в Верховный Суд РФ, где, несомненно, смогут доказать свою правоту, подытожил Шота Горгадзе.