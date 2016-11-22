СРОЧНО
|13:54  Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании |13:19  Вынужденная мера против беззакония |12:24  Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа |12:09  Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон |11:57  Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко |11:53  Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии |11:40  В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей |11:19  Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону |10:37  В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея |09:09  Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу |08:47  Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя |21.11 23:07  Минобороны РФ:украинские спецслужбы похитили двух российских военных |21.11 22:37  Армейцы Санкт-Петербурга одолели московских в матче КХЛ |21.11 22:04  Юлия Зарипова лишилась золотой медали по решению МОК |21.11 21:12  Российских паралимпийцев восстановят в Международной организации |21.11 20:45  Депутаты-единороссы устроили флешмоб (ВИДЕО) |21.11 20:19  Журналистам стало известно, когда Путин выступит с посланием Федсобранию |21.11 20:00  КХЛ: "Металлург" обыграл московское "Динамо" |21.11 19:47  Капшай: надеемся выиграть всё «золото» чемпионата мира по ММА |21.11 19:22  Китай возведет под Чернобылем солнечную электростанцию |21.11 19:22  В Краснодарском крае мать оставила двух младенцев на лестнице в подвал |21.11 18:29  В Челябинской области произошел взрыв бытового газа |21.11 18:24  Галиев проведёт бой против Андраде на турнире по ММА с участием Харитонова |21.11 17:03  Дмитрий Медведев: Российские дороги периодически исчезают... |21.11 16:57  Правительство может освободить малообеспеченныых граждан от налогов |21.11 16:51  Власов: Ковалёв боялся устать, в результате чего недостаточно напирал |21.11 16:26  Кого пророчат на место главы Минэкономразвития |21.11 16:04  Дмитрий Медведев знает, как сэкономить на капитальном строительстве |21.11 16:03  Двое липчан утопили собутыльника, решив, что он умер |21.11 15:23  Кабмин наконец озадачился прогрессивной шкалой налогообложения

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Экономика

Вынужденная мера против беззакония

22 ноября 2016, 13:19 [«АН-онлайн», Наталья ИВАНОВА ]

Вынужденная мера против беззакония

Крестьяне СПК «Колос» из Динского района, чьи земли в нарушение закона были захвачены ОАО «Воронцовское», на прошлой неделе встретились с руководством Общественной палаты, Верховного Суда РФ и депутатами Государственной Думы России. В Москву были делегированы 11 человек, уполномоченных доверенностями от нескольких сотен жителей Динского района.

На страницах нашей газеты недавно публиковался ряд материалов о непростой ситуации, в которой оказались многие пайщики СПК «Колос». В том числе подробный ее анализ дал в своем интервью московский адвокат Шота Горгадзе, защищающий интересы простых жителей села.

— В данном случае крестьяне выступают против воронцовских рейдеров, считая, что они причастны к рейдерскому захвату земель, которые ранее обрабатывал СПК «Колос». В настоящий момент я веду все три дела по жалобам СПК «Колос» и его пайщиков. Досконально изучив все материалы, повстречавшись со своими доверителями, полностью убедился в том, что суды первой инстанции вынесли законно-справедливые решения в пользу крестьян, которые по какой-то причине Краснодарский краевой суд в последующем отменил. Благодаря настойчивости простых крестьян, были восстановлены сроки подачи кассационных жалоб и по всем трем делам Краснодарский краевой суд принял решения рассмотреть дела крестьян на президиуме крайсуда, выявив при этом фундаментальные нарушения закона, допущенные апелляционными инстанциями.

Шестнадцатого ноября одно из дел было рассмотрено на заседании Президиума Краснодарского краевого суда, к большому нашему сожалению суд отменил как незаконное апелляционное решение, так и исключительно законное решение Динского районного суда, фактически запустив дело по новому кругу.

Два других дела, связанных непосредственно с рейдерскими действиями «воронцовских», назначены на 30 ноября и будут рассмотрены Президиумом Краснодарского краевого суда,— говорит адвокат. — Насколько мне известно, непосредственно сам председатель Краснодарского краевого суда будет принимать участие в работе президиума. Поэтому мы все сможем либо убедиться в объективности, либо, наоборот, разочароваться в правосудии Краснодарского краевого суда, когда увидим, как именно будет рассмотрено дело крестьян СПК «Колос».

Я не хочу верить в то, что там на самом деле есть какая-то ангажированность. Убеждаю крестьян СПК «Колос» в обратном, говорю, что надо работать честно и верить в закон.

В Москве крестьяне Динского района встретились с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», одним из лидеров движения «Антимайдан» Дмитрием Саблиным, которому передали обращения ветеранов Великой отечественной войны — пайщиков СПК «Колос», пострадавших от рейдерских действий.

Во время этой встречи представитель пайщиков Петр Стародуб и другие пайщики рассказали парламентарию о манипуляциях с землей в станице и предоставили документальное подтверждение своих слов. Как сообщили крестьяне, их лишили права работать на 4800 га паевой земли и 1900 га муниципальной земли, в 2014 году рейдерами был похищен их урожай, стоимость которого составила 150 миллионов рублей. Рейдеры не погнушались даже тем, что скосили кормовые культуры. В итоге оказалось нечем кормить коров и телят и 1500 голов молочного стада пришлось ликвидировать — четыре корпуса молочно-товарной фермы СПК «Колос» опустели.

Поскольку крестьяне не получили зерно, им также нечем было кормить кур, гусей, уток, кроликов, крупный рогатый скот. Это привело к тому, что прекратили существование более 700 семейных фермерских хозяйств.

— И это всё происходит в то самое время, когда руководством страны взят курс на импортозамещение, на развитие аграрного комплекса нашей страны! — эмоционально говорили делегаты.

Как отметили краснодарские аграрии, они приехали в Москву, поскольку потеряли надежду на то, что местные власти окажут им поддержку в их борьбе за правду, и сомневаются, что Краснодарский краевой суд сможет восстановить справедливость, считая, что на председателя Краснодарского краевого суда оказывается давление со стороны теневых владельцев ОАО «Воронцовское», в числе которых высокопоставленные судьи, чиновники и правоохранители.

При этом крестьяне СПК «Колос» ответили жестким отказом на предложение принять участие в протестных движениях и попытках политизировать их проблемы участниками «тракторного марша».

Депутат Дмитрий Саблин пообещал, что в ближайшее время намерен изучить все доводы крестьян и направить депутатский запрос в компетентные органы.

— Я знаю Дмитрия Вадимовича Саблина как человека неравнодушного и отзывчивого, который не проходит мимо бед простых людей. Более того, знаю его как человека принципиального, государственника, который всегда готов защитить в пределах своих полномочий граждан, чьи законные интересы попираются коррупционерами и бандитами разных мастей,— отметил адвокат Шота Горгадзе. — Я благодарен Дмитрию Вадимовичу за чуткость и глубокое погружение в тему, которые он проявил при изучении направленных в его адрес материалов и при личной встрече с крестьянами. И сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что, когда есть такие воины на поле брани с коррупцией, как Дмитрий Саблин, беспредел и беззаконие будут побеждены. Тем более после задержания высокопоставленного министра Правительства РФ всем стало окончательно ясно, что неприкасаемых у нас в стране нет и Президент РФ решительно настроен на борьбу с коррупцией.

Мнения

Петр Стародуб, директор СПК «Колос»:

— Долгое время не можем добиться справедливости у нас в регионе, поэтому и решились на поездку в Москву для встречи с руководством Общественной палаты, представителями Верховного Суда России и депутатами Государственной Думы, представляя интересы пайщиков СПК «Колос».

Привезли все необходимые документы, подтверждающие, что происходит манипулирование с землей со стороны руководства хозяйства «Воронцовское», встретились с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», одним из лидеров движения «Антимайдан» Дмитрием Саблиным, который нас внимательно выслушал. Он был в курсе возникшей ситуации, задавал вопросы по существу и обещал помочь.

Мы рассказали депутату о том, как чиновники и правоохранители сначала захватили паевую землю крестьян в станице Воронцовской, а когда им этого показалось мало, чувствуя свою безнаказанность, захватили с помощью незаконных судебных решений и фальсификации доказательств и нашу землю.

Мы назвали фамилии судей, представителей правоохранительных органов и чиновников, которые, как мы считаем, стоят за всем этим произволом. Они цинично называют захват нашей земли своим пенсионным проектом.

Естественно, мы возмущены происходящим в нашей станице. Районная и краевая власти молчат, и это при том, что нам пришлось ликвидировать 1500 голов дойного стада, и поэтому в настоящее время пустует четыре корпуса молочно-товарной фермы.

До недавнего времени наше хозяйство было градообразующим предприятием в станице Нововеличковской. Почти тридцать процентов местного бюджета составляли налоги, идущие от нашего хозяйства. Три детских сада работало на 96 мест, содержали пожарную часть. Деньги шли на электрическое освещение в станице, ремонт дорог, социальную сферу.

Что же имеем сегодня вследствие того, что у нас отобрали землю? Наполовину сократились рабочие места, из трех детских садов остался один, пожарная часть ликвидирована. И, главное, налоги, поступающие в местный бюджет от нас, резко сократились.

Вызывают особое возмущение действия администрации Динского района, которая буквально на днях подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края о лишении нас права работать на земле краевого обменного фонда. Какое отношение к этой краевой земле имеют районные власти? Мы считаем, что это делается сознательно и на эту землю уже претендуют «нужные» высокопоставленные знакомые районной администрации, которым администрация района ранее без конкурса выделила в нарушение закона земли краевого фонда.

Несмотря на то, что пайщики крайне возмущены создавшейся ситуацией, мы не сторонники незаконных протестных мер и надеемся на то, что всё же закон восторжествует. Для того чтобы нас услышали краевые власти, мы получили законное разрешение о проведении митингов в кубанской столице.

И всё это от того, что у нас, по сути дела, украли землю. Несмотря на различные посулы, а иногда и угрозы, пайщики не хотят мириться с тем, что воронцовские рейдеры забрали у нас 4800 гектаров земли. Люди выкинуты за борт. Старики говорят, что это самый настоящее беззаконие.

Татьяна Иванько, начальник отдела кадров СПК «Колос»:

— Поездка в Москву, в Государственную Думу, была вынужденной мерой. Сколько же можно терпеть произвол, когда местные власти не хотят разобраться в ситуации, при которой страдают законные пайщики!

Работаю в хозяйстве с октября 1970 года, и очень больно осознавать, что нас по сути дела обокрали. Имели землю — теперь остались без нее. Где же справедливость? Поэтому и решились поехать в столицу за правдой. В Москве нам пообещали досконально разобраться, и мы надеемся, что добьемся правды. Ждем приезда парламентской комиссии, сотрудников Генеральной прокуратуры России.

Владимир Черненко, пенсионер:

— Сегодня я пенсионер, а всего в хозяйстве проработал 48 лет, три месяца и 12 дней. 11 лет возглавлял станичный Дом культуры, долгое время был председателем профкома и начальником отдела кадров.

И кем бы ни трудился, всегда в работу вкладывал всю свою душу. А она сегодня болит. Болит за всех нас, которые лишились земли. Нас попросту обокрали. Именно в «Колосе» моя сила. Это моя родная земля, поэтому не смирюсь с рейдерскими захватами со стороны воронцовских, кто бы за ними ни стоял: чиновники, судьи, правоохранители.

Почему бездействуют местные чиновники и краевые чиновники? Почему не можем найти правду-матушку в прокуратуре и судах? Куда только ни обращались — в самые разные инстанции! Хоть бы раз приехали из прокуратуры и поговорили с людьми. Не было такого.

Не могу мириться с бездействием судебных органов, других властных структур. Получается, что у нас в стране закон что дышло… Не должно быть так, чтобы земля была яблоком раздора. На деле происходит обратное. Мы — законные пайщики, у которых отобрали землю. Это самое настоящее беззаконие. Такое ощущение, что во властных структурах работают птицы высокого полета. Но надо же спускаться на землю, когда людям требуется помощь. Разобраться, вникнуть в происходящее и поставить окончательную точку — справедливую. В интересах всех законных пайщиков СПК «Колос». Надеюсь, что после нашего приезда в Москву к нам прибудут сотрудники Генеральной прокуратуры и собственной безопасности, чтобы разобраться, кто покровительствует рейдерам.

Ольга Алиева, главный бухгалтер СПК «Колос»:

— Поездка в Москву стала вынужденной мерой против беззакония. Несмотря на то, что очень сложная ситуация, мы тем не менее руки не опускаем, за что благодарна всем пайщикам.

Все, кто остался в хозяйстве, верен своему предприятию. Это настоящий костяк, это те люди, которые отстаивают свою правду: жить и работать на родной земле.

Встречался с нашими пайщиками и известный адвокат Шота Горгадзе, которому доверили защищать наши интересы. И он действительно помогает. Всё делает для того, что справедливость восторжествовала, потому как на нашей стороне правда.

Мы не собираемся сдаваться и будем продолжать отстаивать свои интересы. Всё в рамках закона, в интересах всех пайщиков СПК «Колос», которых обманули, отобрав землю. Ни в коем случае нельзя мириться с произволом — нужно добиваться правды. Жаль, что местные и краевые власти не понимают, что страдают люди — труженики СПК «Колос», которые лишились земли. Закон на нашей стороне, и я уверена, что мы добьемся справедливости.

История дела

Как рассказал изданию известный московский адвокат Шота Горгадзе, СПК «Колос» — правопреемник колхоза-миллионера «Путь к коммунизму». Предприятие успешно развивалось, арендуя землю своих станичников и землю краевого фонда, пока не пришли рейдеры. Изначально они попытались сменить руководство СПК, а когда это не получилось, то нашли одного (!) собственника земельного пая (всего общедолевое имущество принадлежит более чем шестистам станичникам) — Пивовара, от имени которого подали иск в Динской районный суд о признании всех выделов незаконными. Основание иска — исключительно ложные заявления о том, что якобы пайщик несколько лет назад отсутствовал на собрании участников долевой собственности, на котором решались земельные вопросы.

Районный суд, досконально разобравшись в этом сфабрикованном иске, отказал в его удовлетворении, указав, что представители Пивовара присутствовали на собрании. Но апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила это решение и признала все выделы земельных участков якобы проведенными с нарушением закона.

Получив это незаконное решение, рейдеры от имени Пивовара тут же подали заявление о проведении собрания пайщиков и передаче в аренду паевой земли новому арендатору — ОАО «Воронцовское».

Двадцать пятого октября 2013 года было проведено собрание, на котором люди проголосовали за отказ предоставить землю в аренду ОАО «Воронцовское», о чем местной администрацией был составлен протокол.

Очередное собрание по инициативе представителей ОАО «Воронцовское» было организовано через неделю — 1 ноября 2013 года. Представитель администрации Петров с грубейшими нарушениями закона составил списки участников собрания, в которых указал не всех пайщиков (это шестьсот человек), а только 122 собственников, которые владели землей общей площадью всего 370 га (весь массив — 5000 га). Он же, Петров, отказался регистрировать всех прибывших на собрание законных собственников, грубо нарушив права людей. Когда возмущение крестьян дошло до предела, глава сельского поселения был вынужден прекратить собрание, о чем выдал крестьянам справку с гербовой печатью.

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней пайщики СПК «Колос» узнали о том, что их земля площадью 5000 га на пятнадцать лет передана в аренду ОАО «Воронцовское». Когда возмущенные жители начали выяснять, как это произошло, то оказалось, что местные чиновники Сергей Петров и Оксана Шамрай составили протокол собрания от 1 ноября, которое якобы состоялось, и подписали его. Из протокола следовало, что 23 пайщика проголосовали за передачу земли в аренду ОАО «Воронцовское».

На основании сфабрикованного протокола якобы проведенного собрания государственный регистратор Динского района в нарушение своих же нормативных документов в рекордные три дня зарегистрировал договор аренды с ОАО «Воронцовское» и тем самым лишил сотни человек права работать на их же земле, полученной за годы тяжелого труда в колхозе.

Динской районный суд признал проведение собрания незаконным, но краевой суд отменил это решение и узаконил договор аренды с ОАО «Воронцовское». Более того, краевые судьи приплюсовали к участкам, обозначенным в иске, новые, владельцы которых даже не подозревают о том, что рассматривается дело по их земле.

Представители ОАО «Воронцовское» захватили весь урожай, выращенный на полях силами СПК «Колос». Рейдеры так спешили, что озимая пшеница, соя и кукуруза продавались прямо с поля. Все обращения СПК «Колос» и пайщиков в краевую прокуратуру, органы следствия и полиции о привлечении к ответственности рейдеров, проверке фактов коррупции остались без внимания, люди получили формальные отписки.

В настоящее время крестьяне добились того, что по поручению председателя Следственного комитета РФ проводится проверка по заявлению СПК «Колос», аналогичную проверку по требованию Генеральной прокуратуры РФ проводят органы МВД.

Фактически отъем 5000 гектаров полей сельхозпредприятия, взявшего их в аренду у рядовых станичников,— лишь часть затянувшейся истории. Но беда не приходит одна: рейдерам приглянулся и второй участок земли СПК «Колос» — около 1,9 тысячи гектаров земель из фонда перераспределения.

От имени гражданки Грабко они подали иск в Динской районный суд о признании договора аренды недействительным и передаче этой земли в аренду самой Грабко.

Дальше всё идет по уже известной схеме: районный суд отказывает в иске, но Краснодарский краевой суд удовлетворяет иск Грабко, лишая крестьян права аренды.

Вот и вся история: неправосудными судебными решениями сельхозпредприятие полностью лишено средств производства, а люди, лишившись рабочих мест, теряют и надежду на будущее. Большинство станичников поддерживают СПК «Колос» и его руководство в борьбе с рейдерами и их высокопоставленными покровителями, точка в этом деле еще не поставлена — проблема вышла на федеральный уровень.

Если Краснодарский краевой суд по каким-то причинам не захочет или не сможет восстановить справедливость, крестьяне будут обращаться в Верховный Суд РФ, где, несомненно, смогут доказать свою правоту, подытожил Шота Горгадзе.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Спорт

Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании

Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании

Бывшего физиотерапевта женской команды США по гимнастике Ларри Нассара арестовали по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум одной несовершеннолетней.

//Общество

Утвержден рост тарифов на коммунальные услуги

Утвержден рост тарифов на коммунальные услуги

Правительство Российской Федерации утвердило увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале государственной системы правововй информации.

//Общество

Улюкаеву подыскивали замену еще в сентябре

Улюкаеву подыскивали замену еще в сентябре

Как стало известно накануне, в администрации президента сформирован предварительный список из трех кандидатов на место арестованного министра экономического развития Алексея Улюкаева.

//Криминал

Экс-ведущий программы «Суд идет» снова попался на мошенничестве

Экс-ведущий программы «Суд идет» снова попался на мошенничестве

Басманный суд столицы должен сегодня избрать меру пресечения бывшему адвокату и телеведущему Владимиру Резнику (Орешникову), обвиняемому в мошенничестве. Четыре года назад он уже был осужден за аналогичное преступление.

//Общество

Стивен Сигал прибыл в Москву за российским паспортом

Стивен Сигал прибыл в Москву за российским паспортом

Знаменитый американский актер Стивен Сигал прибыл в Москву, чтобы забрать свой новенький российский паспорт. Представитель артиста Анар Рейбанд уточнил, что звезда приехала в столицу РФ еще три дня назад.

//Наука

Что будет с Землей, если Марс исчезнет?

Что будет с Землей, если Марс исчезнет?

Ученые из ОАЭ и Соединенных Штатов провели масштабное исследование и выяснили, что случится с Землей, если Марс перестанет существовать. В этом случае ближе к нашей планете будет располагаться Юпитер.

//Спорт

Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону

Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин чёрными фигурами выиграл у норвежца Магнуса Карлсена восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам и повёл в счёте. В следующей партии Карякин сыграет белыми фигурами.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала первый снимок в детской комнате сына

Ксения Собчак опубликовала первый снимок в детской комнате сына

Как уже писали АН, Ксения Собчак вернулась с новорожденным сыном домой без подарков и шариков. Новоиспеченная мама выложила в Instagram первый снимок после роддома, сделанный в детской комнате сына.

//Шоу-бизнес

Света Курицына решила уменьшить свое главное достоинство

Света Курицына решила уменьшить свое главное достоинство

Провинциальная деваха, ставшая в одночасье звездой НТВ, Светлана Курицына, больше известная как Света из Иваново, решилась на радикальные меры. Девушка страдает от своего главного достоинства – большой груди.

//Психоанализ

Эвакуатор с автомобилем загорелся в Санкт-Петербурге

Эвакуатор с автомобилем загорелся в Санкт-Петербурге

Во вторник, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелся эвакуатор, на борту которого находился автомобиль. Инцидент произошел сегодня около 12.20 по московскому времени.

//Общество

В первый день зимы Путин обратится к Федеральному собранию с посланием

В первый день зимы Путин обратится к Федеральному собранию с посланием

Во вторник, 22 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин намерен обратиться с посланием к Федеральному собранию в первый день зимы текущего года.

//Новости ADWILE

//Экономика

Вынужденная мера против беззакония

Вынужденная мера против беззакония

Крестьяне СПК «Колос» из Динского района, чьи земли были захвачены ОАО «Воронцовское», на прошлой неделе встретились с руководством Общественной палаты, Верховного Суда РФ и депутатами Государственной Думы России.

//В мире

Пассажирский автобус рухнул в 50-метровую пропасть в Таиланде

Пассажирский автобус рухнул в 50-метровую пропасть в Таиланде

Рано утром во вторник, 22 ноября, в провинции Уттарадит в Таиланде произошла чудовищная авария. Пассажирский автобус, в салоне которого находились 40 человек, рухнул в пятидесятиметровую пропасть.

//Общество

В Госдуме не будет новогодних корпоративов

В Госдуме не будет новогодних корпоративов

В 2016 году Госдума решила отказаться от проведения совместных новогодних корпоративов. Данное предложение внес новый председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, которого поддержали коллеги.

//В мире

Японию снова потрясло

Японию снова потрясло

Землетрясение в 7,3 балла произошло сегодня утром на востоке Японии, разбудив местных жителей. Правда, эпицентр находился в океане на глубине около 10 км в районе Фукусимы, пострадавшей 5 лет назад от цунами.

//Происшествия

Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа

Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа

Жительница Санкт-Петербурга приревновала своего супруга и едва не забила спящего мужчину насмерть бейсбольной битой. Суд приговорил женщину, совершившую преступление, к 3,5 годам колонии общего режима.

//Политика

Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон

Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем интервью заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была связана с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

//новости MIXADVERT.com

//Спорт

Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко

Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер сказал, что болельщики с радостью восприняли возвращение в США российского бойца ММА Фёдора Емельяненко, который 18 февраля в Сан-Хосе проведёт бой против Мэтта Митриона.

//Политика

Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии

Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии

Во вторник, 22 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Белоруссии за долгие годы планомерного сближения удалось добиться стабильного союзнического характера отношений.

//Происшествия

В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей

В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что в юго-западной части Москвы произошел угон иномарки. Согласно последней информации, неизвестный злоумышленник похитил новую машину марки Lexus LX 570.

//Образование

В МГУ начнут учить освоению космоса

В МГУ начнут учить освоению космоса

Со следующего года в МГУ имени М.В. Ломоносова начнут готовить специалистов, занимающихся космическими исследованиями. Открытие факультета публично анонсировал ректор университета Виктор Садовничий.

//Общество

Алексею Улюкаеву срочно потребовался врач

Алексею Улюкаеву срочно потребовался врач

Минувшим вечером бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев почувствовал себя плохо. Экс-чиновнику экстренно потребовалась профессиональная медицинская помощь.

//Шоу-бизнес

Рэперу Канье Уэсту поставили странный диагноз

Рэперу Канье Уэсту поставили странный диагноз

Во вторник, 22 ноября, знаменитому американскому рэперу Канье Уэсту, который ранее был экстренно госпитализирован, поставили диагноз. Врачи заявили, что у музыканта диагностировано истощение.

//Новости партнеров

//Происшествия

В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея

В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея

Вечером в понедельник, 21 ноября, в Тверском районе Москвы в квартире была обнаружена ядовитая змея. Данную информацию подтвердилдежурный офицер пресс-службы Главного управления МЧС по столице.

//Криминал

Улюкаев приезжал в офис «Роснефти» по приглашению Сечина

Улюкаев приезжал в офис «Роснефти» по приглашению Сечина

Оперативники, продолжительное время следившие за действиями и разговорами министра экономразвития Алексея Улюкаева, зафиксировали его разговор с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

//Культура

В Петербурге открывается выставка Александра Павлова

В Петербурге открывается выставка Александра Павлова

У Александра Петровича Павлова (12.09.1951 - 15.08.2015) творческий путь был извилистым, насыщенным, но, к сожалению, недолгим. Совсем недавно его не стало. Выставка будет работать с 24 ноября — 1 февраля.

//Общество

Названы самые популярные имена, которые москвичи дают детям

Названы самые популярные имена, которые москвичи дают детям

Жители Москвы, как выяснилось, в последние десять лет не отличались оригинальностью, давая имена своим детям. В ЗАГСе столицы отметили, что москвичи довольно консервативны в выборе имен для малышей.

//В мире

Несколько крупных предприятий в Японии из-за землетрясения прекратили работу

Несколько крупных предприятий в Японии из-за землетрясения прекратили работу

Несколько предприятий на территории Японии из-за землетрясения временно приостановили работу. В частности, в настоящий момент не работает компания Nissan Motor, которая расположена на востоке страны.

//В мире

100 дней после инаугурации: Трамп поделился планами первых реформ

100 дней после инаугурации: Трамп поделился планами первых реформ

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства и даже первый день после инаугурации.

//Шоу-бизнес

Маленький сын Жанны Фриске не знает правды о маме

Маленький сын Жанны Фриске не знает правды о маме

Телеведущий Дмитрий Шепелев в ходе пресс-конференции по случаю выхода книги о его возлюбленной Жанне Фриске признался, что их маленький сын Платон не знает правды о маме. Серьезный разговор еще впереди.

//Происшествия

Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу

Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу

Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и, испугавшись, что кто-то об этом узнает, спрятала его за шкаф. Молодая мать скрывала свою беременность от родителей, опасаясь их гнева.

//В мире

Трамп возьмет к себе в команду сторонника Башара Асада?

Трамп возьмет к себе в команду сторонника Башара Асада?

Недавно избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может взять к себе в команду члена палаты представителей Конгресса Тулси Габбард. Женщина является сторонницей лидера Сирии Башара Асада.

//Происшествия

Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя

Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя

Житель Омской области убил сотрудницу почты из-за компьютерного сбоя. Трагедия произошла в селе Большепесчанка Называевского района из-за того, что парень не смог положить деньги на телефон.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры