Украина грозит России повышением тарифа на газовый транзит

В ближайший понедельник украинский арбитражный суд рассмотрит дело о ценах на транзит российского газа, но уже сегодня, 20 ноября, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпрому» придется доплатить.

Речь идет не о какой-то «доплате», - украинская сторона считает, что российский «Газпром» должен Украине десятки миллиардов долларов, передает «Лента.ru».

Упомянутая сумма – это всего лишь компенсация Украине за транзит газа через ее территорию, а помимо этого, как считают опять же украинские газовики, Россия должна платить за газовый транзит ежегодно не менее 4 миллиардов долларов в украинскую казну.

О предварительных объемах компенсации директор «Нафтогаза» написал в своем Facebook. При этом Витренко заявил, что самой Украине газ должен отпускаться по льготным ценам.