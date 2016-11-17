Россиянам сократили прожиточный минимум в III квартале

Согласно данным пресс-службы Минтруда, в России в III квартале сократилась величина прожиточного минимума на 0,7%, составив 9889 рублей. В ведомстве объясняют это сезонным уменьшением стоимости продуктов.

Стоит заметить, что во втором квартале этого года величина прожиточного минимума на душу населения была увеличена на 1,8% – до 9956 рублей.



Однако гражданам не стоит волноваться по этому поводу, поскольку квартальный прожиточный минимум не влияет на размер пособий, в основном он нужен для мониторинга уровня жизни населения.

На данный момент величина прожиточного минимума для трудоспособного населения страны составляет 10 678 руб., для пенсионеров – 8 136 руб., для детей – 9 668 руб.





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