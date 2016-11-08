Аграрный «Майдан» в Севастополе?

Политические баталии, сотрясавшие Севастополь последние два года, вопреки ожиданиям, не прекратились после смены губернатора. Напротив, в городе-герое разгораются не менее острые конфликты, которыми могут воспользоваться противники России. Уход старого руководства Севастополя грозит обернуться масштабными рейдерскими захватами успешных предприятий. В ситуацию просят вмешаться Владимира Путина.

Атаке рейдеров подверглись фруктовые плантации и виноградники в районе села Верхнесадовое, что неподалеку от аэропорта Бельбек. Сейчас трудовой коллектив, где на сегодняшний день работают почти 200 человек, готов провести акцию протеста возле стен правительства Севастополя.

«Происходит рейдерский захват. Основное – это земля, больше ничего. А за землю всегда бились», – считает работник фруктохранилища АО «Артвин» Юрий Будник.

Несколько лет назад АО «Артвин» взяло в аренду у государственного унитарного предприятия «Садовод» 1400 га полузаброшенных еще с советских времен садов и виноградников. В проект вложили около 140 млн рублей, он оказался успешным, к тому же, особо важным в условиях блокады Крыма и необходимости импортозамещения - обеспечения полуострова местной продукцией. Только в 2016 году «Артвин» пополнил бюджет Севастополя на 32 млн рублей.

В планах на 2016 год была модернизация админзданий, оборудования, фруктохранилища, высадка более115 га винограда, 30 га яблонь, 14 га черешни.

Однако после смены губернатора рейдеры решили воспользоваться ситуацией и начали «отжимать» землю у арендаторов в надежде заставить их разорвать договор, а затем передать плантации «своим» фирмам под сомнительные проекты так называемого «авторского виноделия». Расчет был на то, что новый руководитель Севастополя Дмитрий Овсянников еще не вник в обстановку в городе.

«Руководство департамента сельского хозяйства и ГУП «Садовод» намеренно вводят в заблуждение губернатора Дмитрия Овсянникова», - с горечью отмечает директор АО «Артвин» Леонид Белый.

Что предприняли рейдеры? В разгар уборки урожая ГУП «Садовод» отключил свет и не подавал воду для полива, из-за засухи две трети урожая яблок осыпалось.

Холодильник стараниями ГУП «Садовод» оказался разграблен, оборудование вывезено на металлолом.

Эти действия подпадают под действие ст.169 ч.2 УК РФ – «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (срок до 5 лет), считают юристы предприятия.

Сейчас местные крестьяне, перешедшие работать в «Артвин», пишут письма к руководству России, в том числе,- в адрес президента. А также могут решиться на акцию протеста у стен правительства Севастополя.

«Я хочу, чтобы у меня была стабильная работа, стабильная зарплата, чтобы у меня было нормальное руководство, и я была уверена в завтрашнем дне, чтобы мои дети не ждали по три месяца, когда я получу зарплату», – объяснила свою подпись под обращением к Президенту Людмила Федорченко, сравнивая свою нынешнюю работу с предыдущей в ГУПе «Садовод».

Тракторист АО «Артвин» Денис Онофрийчук пашет поле на новой машине: «В те годы – то горючего не было, то запчастей, техника старая была, ломалась».

«Зарплаты у нас хорошие, в садах порядок, и для села хорошо, когда есть свои фрукты - на рынке яблоки по 60 рублей, а по 25-30 рублей», – приводит еще один аргумент бригадир Тамара Мудровская.

В «Артвине» действительно значительно поднялась оплата труда. Если при ГУП «Садовод» она составляла 12 000 руб., то при «Артвине» - более 20 000.

«Сейчас, по сути, у нас хотят отобрать урожай, а значит и деньги, которые так трудно зарабатываются сельчанами. На очереди – земля, в которую уже вложены деньги. Здесь чиновники творят, что хотят. Они мне прямо в глаза говорят «Владимир Владимирович далеко. Мы с тобой что захотим, то и сделаем». Они не понимают, что я не один – у меня коллектив за спиной», – рассказал директор «Артвин» Белый.

Руководству РФ следует пристально обратить внимание на попытки передела собственности в Севастополе, где с таким трудом удалось погасить политические страсти.

Потуги рейдеров нужно оперативно и жестко пресекать. Конфликт вокруг садоводческих земель - это не только негативный сигнал для потенциальных инвесторов, желающих работать с Севастополем. Не стоит забывать, что любая нестабильность в главной базе Черноморского флота – настоящий подарок для недругов из-за Перекопа.