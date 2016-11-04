Дмитрий Медведев: Инфляция в России остановлена

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 4 ноября выступил с заявлением о том, что кабмину удалось остановить инфляцию в стране. В 2016 году повышение общего уровня цен составит порядка 5,5 процента.

В грядущем 2017 году Россия выйдет на уровень инфляции в 4 процента, пишет «КоммерсантЪ».

Медведев сообщил, что рост цен удалось стабилизировать на уровне пяти с половиною процента и дальнейшее «укрощение» инфляции позволит правительству проводить в отношении бизнеса всех уровней более лояльную кредитную политику.

Стоит напомнить, что в октябре индекс потребительских цен в стране составил 0,4%, а с начала года - 4,5%. В октябре 2015 года эти цифры были намного выше: 0,7% и 11,2% соответственно.

В свою очередь министр российской экономики Алексей Улюкаев в Совете Федерации утверждал, что отечественная экономика переживает спад на 0,7%.