Сбербанк снизил кредитные ставки малому бизнесу

Проценты по ряду кредитных займов для представителей малого бизнеса Сбербанк снизил 31 октября сразу на 5,5 процентного пункта. Отныне минимальная ставка для «малых предпринимателей» - 11,8 процента.

Старший вице-президент кредитной организации Анатолий Попов пояснил журналистам политику банка: взаимодействие с представителями малого бизнеса является для Сбербанка ключевым направлением, поэтому банк нашел возможность пойти навстречу бизнесменам, передает РБК.

Теперь ставка по залоговому (кредит с обеспечением) кредиту - 11,8%, а по кредитам без имущественного залога - 15, 5 годовых процентов.

Банк также отметил, что начиная с первого ноября текущего года в два раза увеличивается максимальная сумма СМАРТ-кредитов, которые выдаются по специальной «интеллектуальной модели» - на основе анализа данных о заемщиках. Система позволяет клиенту при положительном решении взять кредит в течение одного дня.