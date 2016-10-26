Рубль может упасть в цене к Новому году

Неутешительные прогнозы дают представители российских банков. По их мнению, к Новому году стоит ожидать ослабление позиций рубля по отношению к доллару.

По некоторым данным, «американец» может подорожать до 65-69 рублей. На такое развитие событий может повлиять ряд факторов, сообщает lenta.ru. Не исключено, что подешевеет нефть. Также может быть повышена ставка федеральной резервной системы США. Не исключено и то, что скажется выплата внешнего долга.

На данный момент американская валюта понемногу снижается в цене. Однако специалисты советуют не обольщаться. По мнению некоторых из них, рубль не обладает потенциалом, необходимым для роста.

Что касается американских аналитиков, то они вообще предрекали подорожание доллара до 90 рублей в следующем году.