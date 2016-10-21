Россия больше не получит денег от Украины за утилизацию ядерного топлива

О том, что Украина больше не нуждается в услугах России, заявил в Верховной Раде Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности.

«Незалежная» вывозит отработавшее ядерное топливо в Россию, где оно перерабатывается и хранится. За это ежегодно Украина платит 150-200 миллионов долларов. Однако, по словам министра, теперь его страна в услугах РФ не нуждается, так как в ней есть свое хранилище, сообщает ria.ru.

На данный момент на Украине, действительно, действует хранилище мокрого типа. Однако оно не способно хранить отходы долгое время. Ранее Украина заняла у Америки 260 миллионов долларов, чтобы создать хранилище сухого типа. Правда, некоторые специалисты выразили обеспокоенность данным строительством. По их мнению, американская компания, которая выиграла тендер, не имеет опыта таких работ.