В Тверской области появится перечень стратегических предприятий

В ближайшее время в регионе будет сформирован перечень объектов государственной собственности, а также стратегических предприятий и акционерных обществ Тверской области. Данный перечень будет устанавливаться Законодательным Собранием по представлению областного Правительства.

Соответствующие изменения в закон «Об управлении государственным имуществом Тверской области» приняты региональным парламентом в двух чтениях.

Согласно закону, к объектам исключительной государственной собственности Тверской области относится государственное имущество, необходимое для осуществления полномочий органов государственной власти региона.

К стратегическим предприятиям Тверской области и стратегическим акционерным обществам Тверской области относятся государственные унитарные предприятия и акционерные общества, осуществляющие производство продукции, работ или услуг, которые имеют важное социально-экономическое значение для развития региона.

Такие объекты, включенные в региональный перечень, не подлежат приватизации и передаче в федеральную или муниципальную собственность, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.

По мнению разработчиков, данная норма призвана содействовать достижению финансовой устойчивости, развитию и сохранению стратегических предприятий.

Кроме того, принятые изменения в закон наделяют региональное министерство имущественных и земельных отношений полномочиями по принятию решений о передаче государственного имущества Тверской области в безвозмездное пользование органам государственной власти региона, органам местного самоуправления, а также муниципальным учреждениям.

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