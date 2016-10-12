Разработка схемы "Большого Екатеринбурга" потребует 60 млн рублей
12 октября 2016, 18:04 [ «АН-Екатеринбург» ]
На разработку проекта «Большой Екатеринбург» правительство Свердловской области готово потратить 60 млн рублей. Схема территориального планирования «Большого Екатеринбурга» позволит определить единую градостроительную политику и комплексно развивать все муниципалитеты, которые войдут в агломерацию.
Схема также позволит эффективно использовать ресурсы и особенности субъектов «Большого Екатеринбурга», полагают в правительстве региона. Предполагается, что разрабатывать проект будут до 2019 года. Соответствующее постановление было принято накануне на заседании правительства региона. Всего на разработку этой схемы будет выделено 60 млн рублей до 2019 года. В 2017 году на «Большой Екатеринбург» потратят порядка 20 млн из областного бюджета.
По информации министерства строительства и развития инфраструктуры, схема территориального планирования региона была принята в 2009 году и теперь нуждается в корректировке. В рамках реализации этого замысла будут оптимизированы транспортные схемы, появится возможность стимулировать развитие городов за счет снятия части административных барьеров, сообщают в правительстве Свердловской области.