Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков

Российская и турецкая стороны хотят рассмотреть возможное упрощение или вовсе исключение процедуры выдачи виз для водителей, которые осуществляют международные автоперевозки, сообщает межправкомиссия РФ и Турции.

О переговорах насчет упрощения виз для автоперервозчиков между Турцией и Россией сообщил сопредседатель межправкомиссии РФ и Турции Александр Новак, передают РИА Новости. Новак, в частности, сказал, что вопрос выдачи разрешения для осуществления грузоперевозок автомобильным транспортом уже обсужден с турецкой стороной в Стамбуле. Есть основания предполагать, что в ходе следующих переговоров смешанная комиссия по автомобильному транспорту определит условия и перспективы возобновления автомобильных перевозок грузов и пассажиров между двумя странами в полном объеме.

Сопредседатель межправкомиссии также надеется, что МИДы обеих стран проведут нужные консультации, чтобы разрешить вопрос исключения требования о получении виз профессиональными водителями или хотя бы упрощения этой процедуры для дальнобойщиков.