В Тверской области планируют сократить дефицит бюджета на 2,6 млрд рублей

11 октября на заседании Правительства Тверской области были рассмотрены изменения в бюджет 2016 года. В заседании, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя, принял участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

Законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год», в частности, предлагает увеличить доходную часть бюджета области на 302 млн. 747 тыс. рублей. Таким образом, общие параметры бюджета по доходам составят 50 млрд. 661 млн. рублей. Расходы областного бюджета, в свою очередь, уменьшаются на 2 млрд. 297,8 млн. рублей и составят 50 млрд. 850 млн. рублей.

В то же время дефицит областного бюджета сократится на сумму более 2 млрд. 600 млн. рублей и составит 188, 4 млн. рублей. Сумма кредитов от кредитных организаций, необходимых областному бюджету в 2016 году, уменьшится на 1 млрд. 966 млн. 461 тыс. рублей.

Как заявляют в региональном минфине, главный финансовый документ Тверской области сохранит свою социальную направленность, включая обеспечение выполнения Указов Президента России и контрактных обязательств региона.

- Благодаря досрочному погашению коммерческих кредитов и замене их бюджетными мы заметно уменьшили расходы на обслуживание государственного долга Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя. – Удалось сэкономить более 950 миллионов рублей. Существенно сокращается дефицит областного бюджета: с 2 млрд. 788 млн. до 188 млн. рублей. Госдолг Тверской области уменьшается с 29 млрд. 900 млн. до 28 млрд. рублей.

Предложенные изменения предполагают увеличение средств областного бюджета, выделяемых муниципальным образованиям на обеспечение выплаты заработной платы педагогам общеобразовательных и дошкольных организаций, на компенсацию оплаты коммунальных услуг педагогическим работникам. Кроме того, увеличатся средства, направляемые на ежемесячные пособия семьям в случае рождения третьего и последующих детей, на социальные выплаты гражданам при приобретении жилья с использованием ипотеки. Также будет увеличен размер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- Мы хотим добиться того, чтобы вся экономия бюджетных средств в регионе направлялась на развитие. В бюджете необходимо предусмотреть направление на развитие бизнеса, деловой активности и малого предпринимательства, - резюмировал Игорь Руденя.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев назвал предложенные изменения в региональный бюджет 2016 года позитивными.

- На 2 млрд. 600 млн. сокращается дефицит регионального бюджета. А это значит, что и в текущем году, и в последующем региону нужно будет меньше кредитных заимствований. Губернатор и Правительство Тверской области уверенно идут по пути сокращения неэффективных расходов, то есть расходов, не направленных на развитие экономики, социальную поддержку и так далее. И в этом, а здесь я выражу мнение всего депутатского корпуса, мы главу региона полностью поддерживаем, - сказал Сергей Голубев.

Как только законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» поступит в Законодательное Собрание, к работе над документом приступит постоянный комитет по бюджету и налогам. Планируется, что уже 20 октября состоится очередное заседание областного парламента, на котором данный законопроект будет рассмотрен.

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