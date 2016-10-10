Медведев заявил, что Белоруссия не получит скидок на газ

В понедельник, 10 октября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что скидок на газ для Белоруссии не будет.

Председатель правительства отметил, что стоимость газа сохранится на прежнем уровне. Как сообщает РИА "Новости", Медведев акцентировал внимание на том, что цена за поставляемый в Белоруссию газ будет рассчитываться по уже существующей формуле - никакой корректировки произведено не было, поскольку сначала следует погасить задолженность и восстановить нормальные хозяйственные отношения.

Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что белорусские партнеры и сами осознают данные обстоятельства.

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