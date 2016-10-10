«Дыру» в бюджете Волгоградской области заткнут новыми миллиардными кредитами

Для финансирования дефицита регионального бюджета власти Волгоградской области привлекут дополнительные кредиты на общую сумму в 5,6 млрд рублей. Тринадцать аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии размещены на сайте госзакупок областным комитетом по регулированию контрактной системы.



Как стало известно ИА «Волга-Каспий», все кредиты рассчитаны на срок от года до трёх лет. Запрашиваемая кредитная линия – от 400 до 500 млн рублей, максимальная процентная ставка составляет 12% годовых. Погашение процентов по новым кредитам, которые администрация планирует взять для выплаты старых долгов, обойдётся области примерно в 1,7 млрд рублей.



Таким образом, чтобы залатать «дыру» в региональном бюджете, который сразу после выборов внезапно из профицитного превратился в дефицитный, власти Волгоградской области в очередной раз влезут в долги. За счёт каких средств планируется выплачивать проценты по очередным кредитам, остаётся непонятным. Господдержка, оказываемая региону, явно недостаточна для того, чтобы спасти бюджет от возникновения очередных прорех, а об экономии в администрации губернатора, очевидно, не помышляют. Финансовых резервов, которые могли бы обеспечить выплату процентов и дали бы возможность рассчитаться со старыми долгами, у Волгоградской области также нет.



Напомним, с 2014 года, когда главой региона стал Андрей Бочаров, объёмы долга Волгоградской области стали увеличиваться быстрыми темпами. В настоящее время задолженность региона перед кредиторами превышает 48 млрд рублей.

по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 04.10.16