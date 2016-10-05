МВФ пророчит гибель европейских банков

Международный валютный фонд считает, что большинство крупнейших банков самых богатых стран мира изрядно ослаблены, и эти проблемы рост мировой экономики уже не решит, и повышение процентных ставок не поможет.

МВФ сделало такие выводы в полугодовой отчетности по финансовой стабильности.

К группе риска фонд причисляет около трети европейских банков с активами на $8,5 трлн и четверть банков Америки с активами на $3,2 трлн, передает «Росбалт».

В МВФ подчеркивают, что сейчас финансовая стабильность зависит не от размеров капитала, а от того, насколько хорошо кредитные организации адаптируются к новым реалиям: более жесткое регулирование и надзор, сдержанные темпы роста и низкие процентные ставки.