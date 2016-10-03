Глава Сбербанка считает, что нефть закончится через 14 лет

Глава Сбербанка анонсировал окончание углеводородного периода: «Мы видим, что век нефти и газа, как бы это кому-то не хотелось, заканчивается». Он указал 2028 – 2032 гг как даты окончания сырьевых запасов.

Выход страны из зависимости от добычи сырья будет крайне болезненным, считает Греф. При этом он уверен, что на текущий момент уже заложены основы для оздоровления экономики.

Стоит отметить, что Минприроды дает несколько более длительный период разработки известных запасов углеводородов. В марте глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что по оценкам министерства, доказанных запасов нефти в РФ хватит на 28 лет.

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