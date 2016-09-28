Презумпция виновности

Некогда модный, хоть и тревожный лозунг «кадры решают всё» давно не актуален. Сегодня всё решают деньги. Причем, неважно, чьей они принадлежности: банков, олигархов, крупных компаний, учителей, пенсионеров и т.д. В общем, «деньги – наше всё!»

Заграница им не поможет

Неутомимый Минфин, опустошив все закрома и частные карманы в России, алчно глянул сторону Запада. Верее, тех россиян, которые патриотично сохраняя в широких штанах «серпастый и молоткастый», тем не менее, предпочитают жить за рубежом (право на передвижение никто не отменял. – «АН»).

Отныне соотечественников, предпочитавших российским закатам какие-нибудь финские, предполагается поставить на жесткий счетчик. Что это значит?

Законопроект, подготовленный в Минфине, предполагает считать всех россиян, проживающих вне родины «валютными резидентами» именно России.

Это означает, что все эти люди (сегодня примерно 2 млн. человек) будут подчиняться валютному законодательству именно России, т.е. – Минфину. Стало быть, они будут обязаны отчитываться перед родными налоговыми органами обо всех своих зарубежных счетах, движении денег на них и т.д.

Логика Минфина понятна: когда внутренняя казна пуста (неважно, что во-многом по вине самих финансистов, они это никогда не признают. – «АН») необходимо начать крышевать иные финансовые родники.

Кстати, названное выше число потенциальных «полуэмигрантов» в 2 млн. человек – это лишь те граждане, которые встали на консульский учет в российском посольстве страны проживания. А сколько тех, кто не встал? Да кто их знает…

Автор, например, три года проработав собкором одного российского журнала в Прибалтике, ни на какой учет так и не вставал, хотя и с послом, и с консулом встречался регулярно, выпивал с ними, закусывал, делал интервью, но никакого предложения стать на таковой учет так и не получал. И ничего, отработал срок и на отбыл на родину.

Так в чём же суть и логика нового способа взять «под колпак» деньги зарубежных россиян:

Я дам вам парабеллум!

Инициатив хоть и опутана традиционной чиновничьей казуистикой, тем не менее, ясна и понятна: с каждого вложенного в «чужой» банк евро, россиянин будет обязан отстегивать налог не только стране проживания (где он и так платит за свет, тепло, парковки, охрану, ремонт жилья, обслуживания своего счета в банке и т.д.), но и своему Минфину.

Отбрасывая в сторону многословные российские пояснения этой финансовой затеи, логично спросить: «А с какой стати?» Если россиянин честно проживает за рубежом, купил там квартиру не на украденные кредиты российским детским домам, а, допустим, на гонорары за свои лекции, написанную книгу и т.д., почему он должен дрожать, определяя свой доход в местный банк?

Ведь очень нелогично, проживая в Вильнюсе или Юрмале, держать свои деньги в каком-нибудь Тувинском отделении Сбербанка или ещё каком-нибудь отечественном баблохранилище: при любой необходимости родина эти счета может запросто заблокировать, или само баблохранилище исчезнуть с игрового финансового поля России вместе со всеми вашими сбережениями, что происходит постоянно. Недавно, например, приказал долго жить Военно-промышленный банк. Надеюсь, что кредиты, выделенные на танки «Армата» не исчезли вместе с ним…

И что тогда делать? Стреляться? Но где взять парабеллум или, что важнее, деньги на его покупку.

Тварь ли я дрожащая? Конечно!

Я сознательно рассуждаю так примитивно, потому что именно так рассуждают сейчас те 2 или более млн. россиян, живущих за рубежом и над счетами которых снова клацнули зубы Минфина.

Например, «резиденту» нельзя будет зачислить на свой абсолютно легитимный счет в иностранном банке деньги, вырученные от продажи его собственного дома или авто «нерезиденту», т.е. местному соседу по улице. С какой стати? Это моя собственность, кому хочу тому и отчуждаю, плачу с этого налог и «аривидерчи»! Нет, Минфину виднее, кому и что я имею право (а то и обязан!) продавать, дарить, передавать и т.д. При этом нужно будет сообщать о сделке и в отечественные налоговые органы. Им что, без этого в России работы мало?

Все это звучит дико Особенно в XXI веке, когда весь мир опутан финансовыми артериями именно для облегчения валютных сделок и операций. И финансистам всего мира абсолютно плевать – какой географической принадлежности его коллега, клиент, вкладчик, компаньон, бенефициар и т.д. Всем, кроме своих, отечественных, увы…

Если Минфину не хватает денег и он решил пополнить казну из соотечественников, проживающих за рубежом (господи, да там экология существует в природе, а не в отчетах Роспотребнадзора. – «АН»), то пусть хотя бы начнет с тех VIP-чиновников, которые перевозят собачек на личных «Бомбардье» и декларации которых хоть, ясное дело, и не открыты на все 100%, но хотя бы приоткрыты чуть-чуть.

Уверены, даже этих «чуть-чуть» хватит, чтобы кратно перекрыть счета тех 2-х млн. россиян, которые предпочитают российским закатам какие-нибудь финские.

Денежки счёт любят?

Недавно Правительство, задышав после выборов полной грудью, внесло в Госдуму законопроект, согласно которому обещанная щедрая доплата пенсионерам в 5 тыс. рублей не будет выплачиваться тем, кто отъишачив свой трудовой стаж на родине, уехал на постоянное проживание за рубеж. К детям, например.

Многие, кстати, уезжают лишь потому, что на копейки, названные Правительством «пенсией», худо-бедно, но хоть как-то прожить можно именно за рубежом. В Таиланде, например. На Кубе, или в Индии, или во Вьетнаме. В Европе это страны Балтии и т.д.

В Минфине подсчитали, что таких «престарелых» беженцев сейчас вне родины около 300 тысяч человек и экономия на их законных пенсионных надбавках составит аж 1,5 млрд. рублей!

Для России это, несомненно, серьёзная экономическая инъекция! Во-всяком случае, первый вице-премьер Шувалов на ремонт своих очередных квартир в «высотке» потратил почти вдвое больше. Глядишь, еще чего-нибудь прикупит.

На самом деле такое беспардонное решение Минфина – это реальное основание для тех трехсот тысяч снова обманутых пенсионеров обратиться в Конституционный Суд РФ, который ещё в 1998 г. подтвердил право российских эмигрантов-пенсионеров на получение своих пенсий. Что всем им и предлагаю сделать!

P.S. А Правительство…Да что там Правительство: выборы-то уже прошли и, как пел Высоцкий: «гуляй, рванина, от рубля и выше!».

Вот и гуляют.

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