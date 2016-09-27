Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, но при этом вырос курс рубля, - чудо? Специалисты говорят, что в чудеса верить не надо, все объяснимо…

Кандидат экономических наук, известный специалист на финансовом рынке, Марк Гойхман утверждает, что с нефтью все закономерно: после месяцев сокращения поставок и роста цен инвесторы в последние недели обратили внимание на избыток предложения, сообщает портал teletrade.ru. При этом в Америке растут запасы нефти, несмотря на разгар автомобильного сезона, и вводятся новые буровые, повышаются добычи, что является следствием достаточно высоких цен (в районе 50 $ за баррель). Но...

«Близок сезон планового закрытия нефтеперерабатывающих заводов, а это неизбежно снизит закупки ими чёрного золота», - говорит специалист.

Экономисты считают весьма важным сохраняющееся напряжение в восточном регионе - теракты в Турции, «экономический оптимизм» в Китае, - там рост ВВП составил 6,7 %, повышение промпроизводства, инвестиции, цены на жильё. В США рынок труда и розничные продажи также диктуют повышение спроса на ресурсы.

Про рубль. Здесь тоже все закономерно. Экономисты утверждают, что на российскую валюту действуют, прежде всего, локальные факторы: период дивидендных выплат российских компаний (по оценкам, их сумма составляет около 500 млрд рублей), приближающийся налоговый период. Но есть и внешние факторы: та же «нестабильная» Турция и теракты в Ницце заставляют инвесторов искать вложения в российские активы.

Все это недолговечно, считают экономисты, и вскоре внутренние российские факторы сойдут на нет и при снизившихся нефтяных ценнах вновь встанет вопрос о потере бюджета...

По итогам утренней сессии нефть марки Brent упала на 0,98 %, а рубль вместе с тем укрепился к доллару на 18 копеек и сотавил 63,15 рубля за доллар.