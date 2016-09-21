Кудрин доложил Медведеву о работе Центра стратегических разработок

Глава Центра стратегических разработок, бывший глава Минфина Алексей Кудрин в среду, 21 сентября, принял участие в совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Совещание было посвящено прогнозу социально-экономического развития страны, основным параметрам федерального бюджета на ближайшие два года и мерам по увеличению доходов бюджета. Кудрин доложил Медведеву о деятельности своего центра.

По словам Алексея Кудрина, по поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа Центра стратегических разработок работает над стратегией развития России с 2018 по 2024 годы. В рабочую группу вошли ведущие российские эксперты в сфере экономики и финансов.

Медведев высказал мнение, что залогом успеха является серьезная работа с министерствами и ведомствами.

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