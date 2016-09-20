Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес

К таким выводам пришел Экспертный центр при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в рамках исследования административного давления на бизнес в регионах России.



Калининградская область показала наихудшую динамику по снижению административного давления на бизнес. Несмотря на общее сокращение количества дел об административных правонарушениях почти на треть (24 436 дел в 2014-м и 17 141 — годом позже), сумма штрафов в 2015 году возросла в 9 раз (с 97,7 млн до 829 млн руб). Гигантское увеличение произошло из-за дел по нарушению финансового законодательства. В 2014 году было рассмотрено 367 таких дел и наложены штрафы на сумму 11,5 млн руб., в 2015 году рассмотрено 766 дел, штрафы — на 664 млн рублей, приводит данные Экспертный центр.



«Ситуация в Калининградской области — абсолютный рекорд для России. Негативную тенденцию роста размеров штрафов мы увидели во многих регионах, но Калининград ушёл далеко вперёд. Второй после него регион-лидер по динамике увеличения размеров штрафов — Ростовская область, там штрафы возросли в три раза за год. Практически для всех регионов характерна ситуация, когда количество дел об административных правонарушениях снижается, а размеры штрафов, наоборот, возрастают», — прокомментировал результаты исследования бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Он намерен запросить у врио губернатора Евгения Зиничева официальную раскладку по статьям административных правонарушений, чтобы соотнести тяжесть нарушений и размеры наложенных штрафов.

по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 16.09.16