Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения
20 сентября 2016, 17:13 [ «АН-онлайн» ]
Министерство финансов предложило повысить НДС с 18-ти до 20%. Также ведомство не исключает постепенную отмену льготной ставки налога. Считается, что такие меры помогут сократить дефицит бюджета. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
«Конечно, дело очень серьезное. Мне кажется, это только углубляет нашу нынешнюю депрессию», — сообщил эксперт.
Экономист отметил, что такие меры гарантируют повышение цен на потребительские товары.
«Это обесценивает прогнозы Правительства Центробанка о снижении инфляции до 4%. В общем, это снижает реальные доходы населения. При прочих равных условиях это абсолютно очевидно», — добавил Гринберг.
Как известно, эксперты уже подсчитали, что повышение НДС до 20% позволит бюджету уже в следующем году получить дополнительно почти 600 миллиардов рублей.