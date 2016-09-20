Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения

Министерство финансов предложило повысить НДС с 18-ти до 20%. Также ведомство не исключает постепенную отмену льготной ставки налога. Считается, что такие меры помогут сократить дефицит бюджета. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Конечно, дело очень серьезное. Мне кажется, это только углубляет нашу нынешнюю депрессию», — сообщил эксперт.

Экономист отметил, что такие меры гарантируют повышение цен на потребительские товары.

«Это обесценивает прогнозы Правительства Центробанка о снижении инфляции до 4%. В общем, это снижает реальные доходы населения. При прочих равных условиях это абсолютно очевидно», — добавил Гринберг.