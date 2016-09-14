Источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что космодром «Морской старт» будет продан компании «C7 космические транспортные системы», которая и останется оператором данного проекта.

Сообщается, что первые старты с космодрома на море будут сделаны в 2018 году. Напомним, что 100 процентов акций компании «С7 космические транспортные системы» принадлежат «Группе компаний С7» (S7 Group).

Международный консорциум «Морской старт» был основан в 1995 году. В настоящее время 95% акций принадлежит дочерней компании (Energia Overseas Limited) ракетно-космической корпорации «Энергия», передает ТАСС. Стоимость сделки не оглашается, но начальная стоимость проекта составляла $3,5 млрд.

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