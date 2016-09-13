Путин cобирается ограничить выезд из России проблемным банкирам

Президент РФ Владимир Путин намерен поручить правительству изучить вопрос об ограничении выезда из России за границу для руководителей проблемных банков.

Владимир Путин 13 сентября провел рабочую встречу с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковской сфере, в том числе о защите интересов вкладчиков и борьбе с отмыванием преступных доходов. Глава ЦБ назвала две причины отзыва лицензий. По словам Набиуллиной, если кредитная организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке.

Вторая причина, по которой банки лишают лицензии, – это то, что банк активно вовлечён в проведение сомнительных операций. "Обслуживает теневую экономику, криминальную экономику.... в 70 процентах случаев одним из оснований или единственным было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов", - рассказала глава ЦБ главе государства. По словам Набиуллиной, бывают случаи, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы, и эти активы нужно возвращать, а это сложная работа, - сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что прежде чем наказать беглецов их нужно еще вернуть в Россию. "Или лучше не выпускать", — заметил президент. Набиуллина поддержала идею главы государства и предложила законодательно прописать возможность ограничения выезда банкиров за границу.

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