Россия останется без Резервного фонда в 2017 году

Финансовые резервы, которыми располагает правительство, тают на глазах. Российский Резервный фонд может прекратить свое существование уже в 2017 году, заявил сегодня замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

По словам чиновника, в следующем году власти планируют использовать все средства фонда. Если это произойдет, финансировать бюджетный дефицит впредь будут из Фонда национального благосостояния.

О том, что кабинет министров начал тратить деньги из Резервного фонда, «АН-онлайн» сообщили в начале мая. Вырученные от продажи валюты 390 млрд рублей пошли на покрытие дефицита. По состоянию на август текущего года, в «кубышке» лежали 2,1 трлн рублей.

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