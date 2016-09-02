Путин: надеюсь, евро выживет

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что евро как валюта сумеет выжить.

О своей надежде на выживание евро лидер Российской Федерации сообщил сегодня, 2 сентября, в ходе интервью агентству Bloomberg. Путин отметил, что Россия верит в фундаментальные основы европейской экономики и видит, что западноевропейские политики чаще всего придерживаются весьма прагматичных подходов к решению проблем в этой сфере. Глава РФ не стал говорить правильны ли эти подходы или нет, поскольку это всегда зависит от точки зрения.

Владимир Путин добавил, что Россия намерена сохранить 40% своих резервов в евро.

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